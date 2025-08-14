Dove vedere Napoli-Olympiacos in tv? Dazn o Sky, orario e probabili formazioni

A dieci giorni dall'esordio in campionato contro il Sassuolo di Fabio Grosso, il Napoli di Antonio Conte ospita l'Olympiacos di Mendilibar in occasione dell'ultima amichevole della sua pre season. Ieri pomeriggio allenamento congiunto con il Giugliano per Lukaku e compagni, oggi il test che chiude il ritiro di Castel di Sangro.
Napoli-Olympiacos, l'orario
Napoli-Olympiacos andrà in scena oggi, giovedì 14 agosto, alle ore 18 allo stadio "Teofilo Patini" di Castel di Sangro.
Dove vedere Napoli-Olympiacos in diretta tv
Napoli-Olympiacos sarà trasmessa in diretta tv in pay per view su DAZN e Sky Primafila, al prezzo di €9,99. È possibile attivare l'app di DAZN su una comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Napoli-Olympiacos, dove vederla in streaming
Servizio streaming disponibile su DAZN, Sky Go, Now e OneFootball, sempre in pay per view. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login. Potrete seguire l'amichevole del Napoli in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
La probabile formazione di Conte e Mendilibar
NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera, Anguissa, Lobotka, De Bruyne, Politano, Lukaku, David Neres. Allenatore: Conte.
OLYMPIACOS (4-2-3-1): Tzolakis, Costinha, Retsos, Kalogeropoulos, Onyemaechi, Hezze, Mouzakitis, Martins, Chiquinho, Cabella, El Kaabi. Allenatore: Mendilibar.
