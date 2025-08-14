Dove vedere Napoli-Olympiacos in tv? Dazn o Sky, orario e probabili formazioni

Napoli-Olympiacos, l'orario

Napoli-Olympiacos andrà in scena oggi, giovedì 14 agosto, alle ore 18 allo stadio "Teofilo Patini" di Castel di Sangro.

Dove vedere Napoli-Olympiacos in diretta tv

Napoli-Olympiacos sarà trasmessa in diretta tv in pay per view su DAZN e Sky Primafila, al prezzo di €9,99. È possibile attivare l'app di DAZN su una comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Napoli-Olympiacos, dove vederla in streaming

Servizio streaming disponibile su DAZN, Sky Go, Now e OneFootball, sempre in pay per view. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login. Potrete seguire l'amichevole del Napoli in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.