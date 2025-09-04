Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Napoli, i colpi non finiscono mai: ecco Francisco Barido, il nuovo Dybala strappato alla Juve 

Il 17enne ha deciso di non rinnovare col club bianconero e torna da Manna che lo portò in Italia
Napoli, i colpi non finiscono mai: ecco Francisco Barido, il nuovo Dybala strappato alla Juve 
Roale
1 min
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Il Napoli è stata la regina del mercato estivo, ma la voglia di rinforzare il club anche in ottica futura non finisce mai. Il ds Manna, infatti, ha praticamente piazzato un colpo d a fari spenti che potrebbe far parlare tra qualche anno. Si chiama Francisco Barido, classe 2008 di proprietà della Juventus. O almeno era di proprietà della Juventus. Il giovane argentino ha deciso infa

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte