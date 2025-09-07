Napoli, infortunio per Rrahmani: lascia in anticipo la nazionale

NAPOLI - Amir Rrahmani non ci sarà lunedì contro la Svezia. Una notizia arrivata dal ritiro del Kosovo , ora ufficiale: dopo gli esami medici effettuati a Pristina, è stato deciso che il capitano della nazionale non prenderà parte alla sfida valida per le qualificazioni al Mondiale 2026. Troppo rischioso forzare, troppo importante gestire con intelligenza un problema muscolare che – pur non apparso gravissimo – va affrontato con cautela. Rrahmani ha già lasciato il ritiro e farà rientro a Napoli , dove proseguirà le terapie in accordo con lo staff sanitario del club azzurro, che sarà più chiaro sull’entità dell’infortunio.

Rrahmani ko, lascia la nazionale

Una scelta che arriva al termine di un dialogo continuo tra le parti: il giocatore, lo staff medico del Kosovo e quello del Napoli, informato tempestivamente già venerdì sera, poco dopo l’infortunio rimediato contro la Svizzera.

Rrahmani avrebbe voluto esserci, da capitano e da guida di un gruppo chiamato a reagire dopo il crollo di Basilea. Ma allo stesso tempo ha piena consapevolezza del suo ruolo anche a Napoli: è il perno della retroguardia di Conte, l’uomo d’ordine in una linea difensiva che ha già dimostrato solidità e affidabilità in queste prime settimane di campionato. Forzare ora avrebbe significato compromettere un periodo cruciale: alle porte ci sono sfide importanti in Serie A e l’esordio in Champions League.