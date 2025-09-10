Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

De Bruyne e il passo dell’artista 

C’è chi porta l’acqua, chi prepara la pittura, chi scartavetra le pareti e chi disegna gli affreschi: Kevin è l’uomo del pennello per il Napoli
Massimiliano Gallo 
1 min
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

In principio fu Giovanni Lodetti. Era l’uomo che consentiva a Gianni Rivera di “passeggiare”. Anni dopo, a diventare famoso nello stesso ruolo fu lo juventino Bonini. Leggenda vuole che un giorno l’Avvocato sorprese Platini con la sigaretta tra le dita. «Ma come Michel, lei fuma?». E le Roi, che non soffriva certo d’esprit d’escalier (ossia aveva la risposta pronta), disse: «Avvocato, l’importante &

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte