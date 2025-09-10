De Bruyne e il passo dell’artista 

In principio fu Giovanni Lodetti. Era l’uomo che consentiva a Gianni Rivera di “passeggiare”. Anni dopo, a diventare famoso nello stesso ruolo fu lo juventino Bonini. Leggenda vuole che un giorno l’Avvocato sorprese Platini con la sigaretta tra le dita. «Ma come Michel, lei fuma?». E le Roi, che non soffriva certo d’esprit d’escalier (ossia aveva la risposta pronta), disse: «Avvocato, l’importante &