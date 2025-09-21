Napoli, Hojlund vede il Maradona e sogna il bis: guiderà l'attacco azzurro anche contro il Pisa

Napoli, il tris

Domani, a meno di clamorose inversioni di tendenza che nel calcio e nelle vigilie non sono mai da escludere, toccherà ancora a lui guidare l’attacco del Napoli dal primo minuto. La terza in nove giorni: 73 minuti contro la Fiorentina con primo gol tinto d’azzurro e 72 giovedì a Etihad contro il City in Champions. A 22 anni, e con i suoi mezzi fisici, il tris in sequenza non dovrebbe essere e non sarà un problema. Pochi dubbi in merito: Conte punta sulla sua velocità e la sua intensità, sulla sua capacità di attaccare la profondità e anche di difendere il pallone. Al Franchi ha lavorato benissimo, al di là della splendida esecuzione in corsa sull’altrettanto splendida verticalizzazione di Spinazzola, mentre a Manchester ha inevitabilmente sofferto come tutti dopo l’espulsione e l’inferiorità numerica. Quella contro il Pisa, però, non è soltanto una partita: è la grande chance di lasciarsi l’amarezza europea alle spalle e di conquistare la vetta della classifica, prolungando tra l’altro fino a sedici la striscia di risultati utili consecutivi inaugurata nello scorso campionato contro l’Inter, il primo marzo.