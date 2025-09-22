I Top e Flop di Napoli-Pisa: Spinazzola in forma smagliante, Gilmour non delude. Di Lorenzo, un altro errore

NAPOLI - Faticata, ma portata a casa. Il Napoli ha dovuto sudare nel finale contro il Pisa, che l’ha riaperta con Lorran. Primi gol in maglia azzurra per Gilmour e Lucca. Bis di Spinazzola, autore di una grande prestazione nel 3-2 del Maradona che ha consentito alla squadra di Conte di volare da sola in testa alla classifica.
I tre migliori
Spinazzola
Un assist per Gilmour e tanti strappi sulla fascia sinistra. È in forma smagliante, l’esterno di Foligno, autore del gol del 2-1 con un gran destro da fuori area. Secondo gol in maglia azzurra dopo quello di Roma della scorsa stagione e una corsa sfrenata verso la panchina per festeggiare.
Gilmour
Conte lo schiera al posto di Lobotka e Billy non delude. Regia pulita, a parte un paio di errori, e una finta su Aebischer da fantasista per trovare il suo primo gol in carriera con la maglia di un club.
Lucca
Sostituisce Hojlund nel secondo tempo e ci mette tanta cattiveria agonistica. Il gol del 3-1 e da centravanti puro: difesa del pallone e destro secco all’incrocio. Poi la corsa verso la panchina: «Volevo dedicare il gol a mia madre e mia sorella in tribuna» ha detto, ma a un certo punto s’è ritrovato Conte in braccio.
I tre peggiori
Beukema
Canestrelli è a un passo quando tira, tocco di mano decisivo e rigore che consente al Pisa di trovare il pareggio. Perde una brutta palla nel finale, Tramoni lo grazia e il Napoli può tirare un sospiro di sollievo.
Hojlund
Si muove tanto, difende palla, ma spreca pure, soprattutto nel primo tempo, quando ruba una palla a Marin ma poi pecca di cinismo.
Di Lorenzo
Dopo il rosso di Manchester, un’altra prestazione macchiata da un errore: quello che regala il 3-2 al Pisa. Leggero nel rinviare, regala la palla ad Angori che poi la serve a Lorran.
