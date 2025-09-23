Politano rinnova con il Napoli: l'annuncio del club

NAPOLI - Politano con il Napoli fino al 2028, è ufficiale: dopo l'ennesima ottima prestazione dell'esterno di Conte contro il Pisa, sempre propositivo sulla fascia destra e preziosissimo anche nella fase difensiva, il club partenopeo ha annunciato il rinnovo di contratto dell'ex Inter, in azzurro dal 2020. Politano con il Napoli ha sin qui collezionato 238 presenze (più che in ogni altro club dove ha giocato) tra coppe e campionato, arricchite da 34 gol e 35 assist. Soprattutto, il classe '93 è stato protagonista indiscusso dei due scudetti vinti dal Napoli negli ultimi tre anni.
Il comunicato del Napoli sul rinnovo di Politano
Questo il comunicato del Napoli: "La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Matteo Politano fino al 30 giugno 2028. Il 3 febbraio 2020 Matteo fa il suo esordio in maglia azzurra, in occasione della vittoria esterna, per 2-4, al Ferraris contro la Sampdoria. Il 19 luglio arriva il suo primo sigillo, contro l'Udinese, siglando la rete del decisivo 2-1 in favore dei partenopei. Il 14 settembre del 2022 segna il suo primo gol in Champions League, consentendo al Napoli di passare in vantaggio nella vittoria per 0-3 ad Ibrox contro i Rangers. Politano ha disputato 238 presenze in azzurro, realizzando 34 gol e fornendo 35 assist. Con il Napoli ha conquistato 2 scudetti e una Coppa Italia. Congratulazioni, Matteo!".
Napoli-Politano: "La storia continua"
Su Instagram invece il Napoli ha postato la grafica del rinnovo di Politano e ha aggiunto questa didascalia: "La storia continua", scatenando già migliaia di like e commenti dei tifosi, contenti dell'annuncio.