Politano rinnova con il Napoli: l'annuncio del club

NAPOLI - Politano con il Napoli fino al 2028, è ufficiale: dopo l'ennesima ottima prestazione dell'esterno di Conte contro il Pisa, sempre propositivo sulla fascia destra e preziosissimo anche nella fase difensiva, il club partenopeo ha annunciato il rinnovo di contratto dell'ex Inter, in azzurro dal 2020. Politano con il Napoli ha sin qui collezionato 238 presenze (più che in ogni altro club dove ha giocato) tra coppe e campionato, arricchite da 34 gol e 35 assist. Soprattutto, il classe '93 è stato protagonista indiscusso dei due scudetti vinti dal Napoli negli ultimi tre anni.