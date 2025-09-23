Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Napoli-Eintracht Francoforte: divieto di trasferta per i tifosi tedeschi

La partita di Champions League, in programma martedì 4 novembre allo stadio Maradona, si giocherà senza la presenza dei tifosi ospiti
Napoli-Eintracht Francoforte: divieto di trasferta per i tifosi tedeschi© LAPRESSE
2 min
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

NAPOLI - Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti a Francoforte per tutti i settori dell’impianto in occasione del match Champions tra gli azzurri e la squadra tedesca. La decisione è arrivata a seguito del parere della Questura di Napoli e delle valutazioni espresse nel Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica del 20 settembre scorso.

La posizione della Prefettura di Napoli 

Secondo la nota ufficiale della Prefettura di Napoli, il provvedimento si è reso necessario “in considerazione dei profili di alto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica che connotano l’evento per la rivalità tra le opposte tifoserie, già sfociata in gravi incidenti in occasione dell'incontro del 14 marzo 2023 disputato presso questo capoluogo”. Quella partita di Champions, infatti, fu segnata da scontri violenti tra le due tifoserie, con il centro di Napoli trasformato in teatro di guerriglia urbana. Le immagini dei disordini fecero il giro del mondo, mettendo in luce la pericolosità di una nuova trasferta dei supporter tedeschi in città. 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Da non perdere

Politano rinnova con il Napoli: l'annuncio del clubL’urlo di Conte: ora con Allegri la sfida che segna un’epoca