Napoli-Eintracht Francoforte: divieto di trasferta per i tifosi tedeschi

NAPOLI - Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti a Francoforte per tutti i settori dell’impianto in occasione del match Champions tra gli azzurri e la squadra tedesca. La decisione è arrivata a seguito del parere della Questura di Napoli e delle valutazioni espresse nel Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica del 20 settembre scorso.
La posizione della Prefettura di Napoli
Secondo la nota ufficiale della Prefettura di Napoli, il provvedimento si è reso necessario “in considerazione dei profili di alto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica che connotano l’evento per la rivalità tra le opposte tifoserie, già sfociata in gravi incidenti in occasione dell'incontro del 14 marzo 2023 disputato presso questo capoluogo”. Quella partita di Champions, infatti, fu segnata da scontri violenti tra le due tifoserie, con il centro di Napoli trasformato in teatro di guerriglia urbana. Le immagini dei disordini fecero il giro del mondo, mettendo in luce la pericolosità di una nuova trasferta dei supporter tedeschi in città.