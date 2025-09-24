Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Ag4in, il film del quarto scudetto del Napoli: emozioni, retroscena e il futuro già in lavorazione

Dal 24 settembre al cinema, il film che racconta la cavalcata verso il tricolore firmato Conte. Discorsi nello spogliatoio, addii e protagonisti inediti
Ag4in, il film del quarto scudetto del Napoli: emozioni, retroscena e il futuro già in lavorazione© ANSA
Davide Palliggiano
4 min
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

NAPOLI - Dal 24 settembre al cinema. Un’occasione per rivivere le emozioni di una stagione indimenticabile per i tifosi del Napoli e, allo stesso tempo, per scoprire i retroscena di un’annata destinata a restare nella storia. In Ag4in, il film del quarto scudetto azzurro, ci sono i discorsi di Antonio Conte e del capitano Giovanni Di Lorenzo prima — e anche dopo — le partite, l’addio di Kvaratskhelia a gennaio, le emozioni di Lukaku e McTominay, perfino le doti canore di Pasquale Mazzocchi. Un racconto che non si limita al classico documentario sportivo: qui c’è romanticismo, c’è fiction e c’è analisi. Sociale e antropologica, con i contributi di Nino D’Angelo, Gigi D’Alessio e Mario Martone, ma anche tecnica, grazie ai punti di vista di Paolo Condò e Giorgia Rossi. Ag4in apre squarci inediti nello spogliatoio azzurro, mostrando un Antonio Conte autentico, identico a quello che il pubblico vede in tv o in conferenza stampa. Genuino, diretto, visceralmente legato alla squadra, capace di vivere in simbiosi con i suoi calciatori. Le parole che rivolge ai media nel post-partita spesso coincidono, parola per parola, con quelle che pronuncia davanti al gruppo. Pane al pane, vino al vino, ma sempre con un affetto speciale nei confronti dei suoi uomini: messi sotto torchio durante il ritiro estivo, ma anche premiati con giorni di riposo extra dopo una vittoria “speciale”. Tutto documentato dal film prodotto da Filmauro e diretto da Giuseppe Marco Albano. 

 

Le riprese continuano

 

La prima ufficiale si è tenuta al cinema Metropolitan di Napoli, alla presenza del presidente Aurelio De Laurentiis: «Non stiamo celebrando la storia di un evento che non si ripeterà più. Auguriamoci e facciamo gli scongiuri che la festa continui — ha detto —. Questo è un film che coinvolge i napoletani ma soprattutto i tifosi che rivedono come certe giornate siano state vissute in modo impegnativo, talvolta fortunate o sfortunate, perché questa è anche l’imprevedibilità del calcio. Quando vincemmo il terzo scudetto con tante giornate di anticipo, sembrava che la vittoria non dovesse mai arrivare: l’avevamo festeggiata più volte. Stavolta, invece, c’è stata la suspense, che in un racconto filmico è sempre un plus, non un minus». E non finisce qui. De Laurentiis ha infatti annunciato che un nuovo film è già in lavorazione, indipendentemente dall’andamento della stagione: «Stiamo già girando le scene, ci sarà una continuazione ed è partito tutto dalla firma di De Bruyne e dall’arrivo dei nuovi calciatori».
Il racconto di una Napoli nuova era cominciato già un paio d’anni fa, con campagne e contenuti che avevano dato un volto diverso alla città attraverso il calcio. Il film e la parata non sono altro che l’ultimo capitolo di quel percorso: il cerchio che si chiude, con la squadra e il club capaci di trasformare un successo sportivo in un’affermazione identitaria, dentro e fuori dal campo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Da non perdere

Napoli, un dato impressionanteConte, siparietto in tv