Buongiorno, l’esito degli esami: lesione alla coscia sinistra. Come sta e quante partite salta

Ecco quanto starà fuori il difensore del Napoli
Buongiorno, l'esito degli esami: lesione alla coscia sinistra. Come sta e quante partite salta
1 min
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Dopo l'infortunio accusato copntro il Pisa, Alessandro Buongiorno si è sottoposto a tutti i controlli del caso per verificare l'entità del problema fisico che l'ha costretto al cambio.

Napoli, il comunicato sulle condizioni di Buongiorno

Questo il comunicato del Napoli: "Alessandro Buongiorno si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il difensore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".

 

 

Quante partite salterà Buongiorno

Con questa tipologia di infortunio, il difensore dovrà restare fermo ai box per circa due settimane e salterà Milan (28 settembre), Sporting CP (1 ottobre) e Genoa (5 ottobre).

 

