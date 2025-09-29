Lukaku straziato dal dolore, morto il papà: "Non sarà lo stesso senza di te"

Lukaku, il post su Instagram in memoria di suo padre

Su Instagram, a corredo di una foto da bambino in compagnia del suo papà, Lukaku ha scritto: "Grazie per avermi insegnato tutto quello che so. Ti sarò per sempre grato e apprezzo. La vita non sarà mai più la stessa. Mi proteggi e mi guidi come nessun altro potrebbe fare. Non sarò più lo stesso. Il dolore e le lacrime scorrono a fiumi. Ma Dio mi darà la forza di rimettermi in piedi. Grazie di tutto. Roger Menama Lukaku. Old Roy (per i suoi amici). Mio padre".