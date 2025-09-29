Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Lukaku straziato dal dolore, morto il papà: "Non sarà lo stesso senza di te"

L'attaccante del Napoli, colpito da un grave lutto, ha voluto ricordare il suo genitore con un toccante messaggio su Instagram
1 min
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Romelu Lukaku piange la scomparsa di suo padre. Con un post toccante, l'attaccante del Napoli ha dedicato un pensiero al suo gentiore venuto a mancare. In migliaia si sono uniti al suo dolore testimoniandogli vicinanza in un momento, ovviamente, particolarmente delicato.

Lukaku, il post su Instagram in memoria di suo padre

Su Instagram, a corredo di una foto da bambino in compagnia del suo papà, Lukaku ha scritto: "Grazie per avermi insegnato tutto quello che so. Ti sarò per sempre grato e apprezzo. La vita non sarà mai più la stessa. Mi proteggi e mi guidi come nessun altro potrebbe fare. Non sarò più lo stesso. Il dolore e le lacrime scorrono a fiumi. Ma Dio mi darà la forza di rimettermi in piedi. Grazie di tutto. Roger Menama Lukaku. Old Roy (per i suoi amici). Mio padre".

