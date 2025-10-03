Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Napoli-Genoa, le scelte di Conte: ritorna Di Lorenzo, ipotesi turnover

Antonio punta ancora sui quattro centrocampisti per superare Vieira prima della sosta. Torna il capitano dopo la squalifica in Champions, De Bruyne e Hojlund sono le certezze
Fabio Tarantino
4 min
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

L'emergenza è alle spalle, o quasi. Contro il Genoa, domenica pomeriggio, Conte ritroverà pedine preziose in difesa, come Di Lorenzo, pur dovendo ancora rinunciare ai due centrali di riferimento, Rrahmani e Buongiorno, out per problemi muscolari e pronti a rientrare solo dopo la sosta per le nazionali. Nel mirino la trasferta di Torino coi granata del 18 ottobre. Avanti con Beukema e Juan Jesus, dunque, senza dimenticare l’opzione Marianucci. Proprio lui, come Mazzocchi, tornerà a disposizione dopo la Champions dato che entrambi mercoledì sera erano in tribuna perché non inseriti in lista Uefa. Con loro c’era anche il capitano del Napoli, costretto a scontare il turno di squalifica per il rosso all’Etihad col City all’esordio europeo. Tre opzioni in più per Conte che da oggi tornerà a riflettere su una nuova formazione, quella da opporre alla squadra di Vieira. Ha tutto il tempo a disposizione per confezionare le sue scelte. 

Napoli, le certezze di Conte

Potrebbero esserci novità di formazione nell’ottica del turnover e di rotazioni scientifiche per sfruttare l’ampiezza dell’organico, anche se ci sono certezze alle quali è impossibile pensare di rinunciare. Come De Bruyne e Hojlund, ad esempio, le stelle della Champions che hanno deciso la sfida con lo Sporting e che domenica saranno al loro posto provando a ripetersi. KDB, tra l’altro, non ha ancora mai segnato al Maradona. Si è accontentato, mercoledì, di illuminare la scena con due assist d’autore. Il gol è nell’aria, arriverà presto

Napoli, Conte deve scegliere il modulo

Sarà ancora una volta 4-1-4-1 con i Fab Four protagonisti, o stavolta Conte opterà per il 4-3-3, altro modulo valido come confermato dall’allenatore del Napoli in conferenza dopo lo Sporting? In quel caso, pronto Neres che anche in Champions ha avuto un buon impatto sulla partita e scalpita per una maglia dal primo minuto. Ma i quattro centrocampisti al momento sembrano blindati, si vedrà. Dopo il City, col Pisa in campionato, ci fu spazio dal 1’ per Gilmour ed Elmas al posto di Lobotka e Anguissa. Ci sono due giorni pieni per riflettere e tutto dipenderà anche dalle risposte del campo in allenamento con le scorie e le fatiche della Champions da non sottovalutare ma anche con la consapevolezza che, a differenza della prima a Manchester, stavolta il Napoli vivrà due impegni ravvicinati ma entrambi in casa, senza dunque lo stress di lunghi viaggi e tutto ciò che ne consegue. 

Napoli-Genoa, le scelte di Conte

Di sicuro, con il Genoa, ci saranno novità sulle corsie esterne. Di Lorenzo tornerà al suo posto a destra, a sinistra Gutierrez può riposare: era fermo da fine aprile - è stato operato alla caviglia destra a inizio luglio - e ne ha giocate due in quattro giorni da novanta minuti ciascuna dando buone indicazioni, fornendo prestazioni subito convincenti. Al suo posto può ritornare Spinazzola ma adesso a sinistra c’è anche Olivera, ballottaggio classico che ritorna. Come quello tra Meret e Milinkovic-Savic, decisivo in Champions. Le opzioni sono diverse. Il Genoa è ancora lontano.  

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Da non perdere

Napoli, gioia ChampionsLa risposta del mago De Bruyne