Napoli sfortunato, Lobotka e Politano ko: cosa è successo e come stanno

Napoli, che sfortuna: infortunio per Politano e Lobotka

All'alba dell'intervallo di Napoli-Genoa, Lobotka ha lamentato un dolore all'altezza dell'adduttore, accasciandosi a terra e richiamando l'attenzione dello staff medico azzurro. Cambio forzato e Gilmour in cabina di regia. Fastidio al flessore della coscia destra, invece, per Matteo Politano, che si è fermato e ha alzato il braccio guardando la panchina di Antonio Conte, chiedendo subito la sostituzione. Al suo posto Kevin De Bruyne al 50', con gli esami strumentali che chiariranno condizioni e tempi di recupero. La sosta dedicata alle nazionali, in chiave Napoli, arriva al momento giusto per i due calciatori.