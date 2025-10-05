Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Napoli sfortunato, Lobotka e Politano ko: cosa è successo e come stanno

Serata sfortunata per Conte, che perde per infortunio due elementi importanti dell'undici titolare: per entrambi si tratta di un problema muscolare
2 min
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Serata sfortunata per il Napoli di Antonio Conte, che perde per infortunio Matteo Politano e Stanislav Lobotka, costretti ad abbandonare anzitempo il terreno di gioco. Per entrambi, si tratta di un problema muscolare. Dentro De Bruyne e Gilmour.

Napoli, che sfortuna: infortunio per Politano e Lobotka

All'alba dell'intervallo di Napoli-Genoa, Lobotka ha lamentato un dolore all'altezza dell'adduttore, accasciandosi a terra e richiamando l'attenzione dello staff medico azzurro. Cambio forzato e Gilmour in cabina di regia. Fastidio al flessore della coscia destra, invece, per Matteo Politano, che si è fermato e ha alzato il braccio guardando la panchina di Antonio Conte, chiedendo subito la sostituzione. Al suo posto Kevin De Bruyne al 50', con gli esami strumentali che chiariranno condizioni e tempi di recupero. La sosta dedicata alle nazionali, in chiave Napoli, arriva al momento giusto per i due calciatori.

 

 

 

