Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Spinazzola, un talento senza età

L'esterno del Napoli è uno dei protagonisti principali della squadra di Conte, il club valuta il rinnovo per il giocatore umbro
Spinazzola, un talento senza età© FOTO GIANLUCA MOSCA
Fabio Mandarini
4 min
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

NAPOLI - Leonardo Spinazzola, uno dei più grandi protagonisti dell’avvio di stagione del Napoli, è stato di parola: il 17 luglio 2024, appena ingaggiato da svincolato, disse chiaro e tondo di essere ancora in grado di dare qualcosa, un bel po’ di cose, e 445 giorni e 37 partite più tardi è stato convocato in Nazionale dopo aver vinto uno scudetto, la concorrenza dei più giovani e soprattutto lo scetticismo di chi lo riteneva finito. Concetto crudo? Forse, ma è ciò che in tanti pensavano o dicevano e ricordarlo sottolinea la grandezza del suo ritorno. Già, Spina è tornato: decisivo con il Napoli e alfiere di quell’Italia che gli ha dato tantissimo e, indirettamente, anche tolto al culmine della carriera e al massimo dello splendore. Dimenticare l’infortunio del 2021 all’Europeo è impossibile - rottura del tendine d’Achille sinistro contro il Belgio ai quarti - ma forse ricordare vale una lezione: si può cadere, ma rialzarsi è la sfida. Non tutti ci riescono, certo, ma Spina ce l’ha fatta. E sia chiaro: la sua non è una favola, piuttosto una storia da raccontare.

Napoli, Spinazzola torna in Nazionale

Anche la chiamata in Nazionale di Gattuso dopo il forfait di Politano a distanza di quasi due anni e mezzo - da Olanda-Italia del 18 giugno 2023 - non va ridotta a un premio: considerando la delicatezza degli impegni, l’importanza della posta in palio e la necessità di contare su gente in gamba e in forma davvero, è più che altro la logica conseguenza di ciò che sta accadendo in questo periodo. Del suo rendimento: una serie di ottime prestazioni in campionato e in Champions. Anche a distanza di pochi giorni: mercoledì contro lo Sporting, al rientro dopo l’affaticamento che l’ha escluso con il Milan, è stato splendido a destra, al posto dello squalificato Di Lorenzo. E domenica, entrando in corsa, ha cambiato la serata insieme con De Bruyne, risultando decisivo per la vittoria sul Genoa. Già con il Pisa, tra l’altro, aveva fatto bingo e gol, il primo della stagione e il secondo con il Napoli dopo quello segnato all’Olimpico contro la Roma a febbraio. Proprio la Roma, il club che aveva salutato pochi mesi prima da svincolato e con cui oggi condivide il primo posto in classifica. Le favole del destino: questa volta, sì.

Spinazzola, ritorno al passato

Leo come un leone, insomma. Incisivo, decisivo, continuo: 7 presenze su 8 finora, 5 in campionato e 2 in Champions, 461 minuti e una sola volta fermo a scopo preventivo. Produrre paragoni rispetto al periodo pazzesco vissuto a cavallo dell’Europeo vinto dall’Italia, quando il gravissimo infortunio fermò la corsa inarrestabile di uno dei migliori esterni al mondo del momento, non sembra la migliore delle scelte: altra epoca, altra età. Ma la certezza è che il Napoli e ora la Nazionale possono contare su una seconda grande versione di Spinazzola, definitivamente tornato al top e più maturo tatticamente. Sulla fascia corre come un purosangue, punta e dribbla, crossa e tira, lotta e pressa, si adatta a destra e può giocare anche più alto o a tutta fascia, considerando l’efficacia nella doppia fase: domenica è entrato lui e Norton-Cuffy, una freccia di 21 anni e prospettive grandiose, ha cominciato a soffrire.

Napoli, Spinazzola verso il rinnovo

La sua tenacia e la collaborazione professionale con Conte lo hanno riportato a grandissimi livelli, lucidandone il talento in dotazione. E così, beh, in questo momento è avanti su tutti nelle gerarchie: fa parte degli anelli essenziali della squadra. Il paradosso? Una stagione fa, di questi tempi, giocava poco e sembrava potesse andare via a gennaio. Anzi, con la Fiorentina era in ballo uno scambio con Biraghi. E ora? Leo ha espresso il desiderio di rinnovare con il Napoli e di certo se ne parlerà. Anche perché, tutto sommato, questo ragazzino di 32 anni ha ancora un bel po’ di cose da dare.  

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Da non perdere

Napoli in ansia per Lobotka e PolitanoNapoli, si ferma anche Milinkovic-Savic