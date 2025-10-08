Napoli, doppia lesione per Lobotka e Politano: i tempi di recupero

Non arrivano buone notizie dagli esami medici a cui si sono sottoposti Lobotka e Politano, usciti infortunati dalla partita di campionato contro il Genoa, vinta dal Napoli in rimonta 2-1 al Maradona. Si temevano due ko pesanti e, in effetti, l'esito preoccupa: doppia lesione muscolare, una all'adduttore della coscia destra e l'altra al gluteo.
Gli infortuni di Lobotka e Politano
Il Napoli sul proprio sito ufficiale ha pubblicato il report dell'allenamento odierno nel quale si precisa che: "Dopo due giorni di riposo, il Napoli ha ripreso gli allenamenti al SSC Napoli Training Center. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana e ha effettuato un lavoro misto a carattere metabolico. Stanislav Lobotka e Matteo Politano si sono sottoposti a controlli strumentali in seguito agli infortuni rimediati nel corso del match contro il Genoa. Gli esami hanno evidenziato una lesione distrattiva all'adduttore della coscia destra per Lobotka. Per Politano lesione distrattiva al gluteo destro".
I tempi di recupero
La stima sui tempi di recupero per ora suggerisce: quattro settimane per Lobotka e due per Politano. Il centrocampista slovacco e l'esterno, che ha dovuto rinunciare alla convocazione di Gattuso per le sfide dell'Italia contro Estonia e Israele, potranno approfittare della sosta del campionato per iniziare la fase di recupero, ma dovranno comunque saltare alcune delle prossime gare. Alla ripresa, il Napoli incontrerà il Torino fuori casa, poi volerà in Olanda per il match di Champions contro il Psv. A seguire ci sarà la super sfida contro l'Inter al Maradona, obiettivo più per Politano che per Lobotka, che potrebbe tornare a disposizione di Conte tra Eintracht e Bologna.
