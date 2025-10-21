Corriere dello Sport.it
martedì 21 ottobre 2025
Napoli, fermati 180 tifosi a Eindhoven: "Per evitare disordini"

Secondo le forze dell'ordine era alto il rischio di scontri prima della partita di Champions. Portati in Questura, saranno rilasciati in mattinata. Fermati anche 4 tifosi del Psv
Fabio Mandarini
1 min
Napoli

INVIATO A EINDHOVEN - La polizia di Eindhoven, secondo le fonti di Polizia del Brabante, ha fermato nella notte circa 180 tifosi del Napoli in centro città. Secondo le forze dell'ordine, come riportano agenzie di stampa locali, con il loro comportamento avrebbero "dato origine a disordini". Sono stati interrogati presso la stazione di polizia di Mathildelaan. In altre zone della città, sono stati fermati quattro tifosi del PSV, il cui comportamento avrebbe anche incitato i disordini.

I tifosi saranno rilasciati in mattinata

La polizia ha dichiarato all'agenzia di stampa ANP che non si sono verificati veri e propri disordini o risse. I fermi avevano lo scopo di impedirli. Gli agenti hanno chiesto al "numeroso gruppo" di tifosi del Napoli di lasciare il centro città, ma questi li hanno ignorati. Sono stati successivamente fermati e condotti in questura per violazione del regolamento comunale (APV) in materia di assembramenti e per essere interrogati. Il rischio scontri era alto. Secondo le agenzie locali, saranno rilasciati in mattinata.

