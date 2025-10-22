Lang gelido: "Conte? Ci ho parlato una volta sola. Meglio stare in silenzio..."

EINDHOVEN (Olanda) - È deluso per la pesante sconfitta e per lo scarso impiego in campo: Noa Lang fa fatica a nascondere il disappunto dopo il ko per 6-2 del suo Napoli contro il Psv Eindhoven in Champions League. L'attaccante olandese degli azzurri, entrato al 58' al posto di Gilmour, è stato spettatore protagonista dei secondi tre gol incassati dalla formazione di Conte e, dopo la debacle, ha parlato alla tv locale Ziggo: "Ogni calciatore vuole giocare, per noi è tutto - le parole di Lang - non so cos’altro fare. È meglio non dire nulla. Ho firmato un contratto qui (fino al 2030, n.d.r.) e devo accettarlo così com’è. Non ho altra scelta".