Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 24 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Hojlund in dubbio, Conte pensa ad un Napoli con una soluzione a sorpresa

Oggi Rasmus sosterrà il provino decisivo per capire se potrà rientrare, il tecnico intanto studia l'alternativa con Lucca in panchina
Fabio Mandarini
4 min
TagsnapoliConteHojlund
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Il grande dubbio tra i dubbi. Domani arriva l’Inter al Maradona, in palio per tutti c’è almeno il secondo posto in campionato e per il Napoli invece anche qualcosa di più importante e introspettivo, dopo i sei schiaffi con il Psv e l’abdicazione dal trono della Serie A. La serata è di quelle importanti se non addirittura cruciale, e Antonio Conte non sa ancora se potrà contare sul suo centravanti principe. In altre parole: il nodo del ritorno di Rasmus Hojlund dopo due partite saltate per infortunio, e fatalità coincise con due sconfitte, sarà sciolto soltanto oggi in occasione della rifinitura. Le sensazioni non sono esattamente positive, a questo punto: ieri Hoj non è tornato in gruppo e il segnale, considerando che la sfida si giocherà domani, non può certo definirsi positivo. Anzi. Ma tant’è. E così, in attesa del provino decisivo è iniziata un’altra vigilia di incertezza un po’ come quella di Eindhoven, caratterizzata dai tormenti sull’impiego di McTominay. Per la cronaca: se Hojlund non recupererà, il Napoli dovrà affrontare l’Inter, non di certo una squadra qualsiasi, ancora una volta senza il suo asse centrale al netto delle assenze già certificate di Rrahmani e Lobotka. E Lukaku, certo.  

Conte, la soluzione se Hojlund non rientra

Nella miglior delle ipotesi, insomma, Conte potrà contare sul suo centravanti più incisivo, 4 gol in sei partite giocate con il Napoli ed equamente distribuiti tra Champions e campionato, bloccato sul più bello da un affaticamento muscolare alla vigilia della trasferta a Torino: dopo aver realizzato l’ottava rete in dieci presenze tra club e nazionale danese, il miglior avvio di stagione della sua carriera. Contro il Toro e il Psv, al posto di Rasmus, il signor Antonio s’è affidato a un altro centravanti vero, di ruolo: Lucca. Ma domani, nel caso di forfait e di arrivederci alla prossima, magari già Lecce, potrebbe cambiare qualcosa: soluzione falso nove.  

Napoli, l'alternativa: il falso nove

Lucca, dunque, non sembra candidato a iniziare anche la terza di fila dal primo minuto se il biondo collega rimanderà il rientro; e come lui anche Ambrosino, l’altro numero 9 di nascita, dinamico e vivace sia contro il Cagliari sia a Torino. Conte, dunque, prepara un’alternativa, una mossa provata in uno sprazzo di amichevole anche a Castel di Sangro e alla vigilia della Champions. In ritiro, all’epoca, fu De Bruyne ad agire in questa posizione per qualche minuto, ma il ventaglio delle soluzioni è di certo più ampio e può comprendere anche gli esterni Neres e Lang, cioè uomini con gol nei piedi e nel Dna. Si vedrà. Anche perché, prima di affondare il colpo e accendere una variante, bisogna attendere il responso sulle condizioni di Hojlund.

Conte e il Napoli aspettano Hojlund

Senza Rasmus, nelle ultime due partite, sono arrivate due sconfitte in fila e soprattutto la pericolosità e la concretezza offensive sono crollate inesorabilmente: la forza, la velocità e la capacità di Rasmus di attaccare la profondità e gli spazi sono armi fondamentali sia con il 4-1-4-1 sia con il 4-3-3. Ecco perché il suo rientro sarebbe fondamentale, a maggior ragione se il prossimo avversario si chiama Inter e la precedente esibizione è coincisa con un crollo senza appello. Oggi sarà una rifinitura molto delicata. In linea con la partita di domani.  

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Da non perdere

Retroscena Conte e i giocatoriNapoli, abbiamo un problema