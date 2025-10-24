Napoli, su Conte sono arrivati gli sciacallini

La pesante sconfitta del Napoli in Champions League contro il Psv Eindhoven ha scatenato moltissime reazioni tra i tifosi sui social (e non solo). A finire nel mirino è stato soprattutto il tecnico del Napoli, Antonio Conte.

Ecco il commento del direttore del Corriere dello Sport-Stadio, Ivan Zazzaroni, sulla sua pagina Instagram:

"Tra ieri e oggi ho letto e sentito di tutto su Antonio Conte: al solito, quando il grande cade il piccolo esce dalla tana. Luoghi comuni, frasi fatte, pochissima originalità, una malcelata soddisfazione. La serata stortissima non è contemplata, è semplicemente attesa. Si aspettano da te che precipiti per poter parlare dello schianto, del fragore e dei danni..."