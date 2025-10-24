Spinazzola: "Napoli, ecco cosa ci sta mancando. Contro l'Inter serve la fame giusta"

Dopo la goleada subita in Champions League contro il Psv , per il Napoli è già tempo di tornare in campo per il big match del Maradona contro l'Inter . La squadra di Chivu arriva da sette vittorie consecutive, punteggio pieno in UCL e in un ottimo stato di forma. Leonardo Spinazzola ha parlato alla vigilia della partita: "L'Inter è una squadra fortissima, anche più dell'anno scorso", ha affermato ai microfoni di Radio CRC. "Sappiamo di dover fare una grande partita con la concentrazione e la fame giusta. Hanno preso giocatori molto forti, rinforzando anche le seconde linee: sono più in forma anche sotto il profilo fisico, ci sarà da lottare. Dumfries? Si affronta con grande attenzione e grande corsa".

Napoli, le parole di Spinazzola

Spinazzola è poi tornato a parlare della partita contro il Psv: "Abbiamo preso dei gol non da noi. Mancanza di concentrazione, mancanza di paura di subire gol: questo ci sta un po' mancando, anche nelle altre partite che abbiamo vinto. Contro il City, invece, abbiamo resistito 70' minuti in 10 con grande concentrazione per cercare di non prendere gol: secondo me dobbiamo partire da queste cose positive e poi migliorare sotto l'aspetto del gioco. Non deve mai mancare la fame che ci ha contraddistinto". Sulle ambizioni in Champions League: "Al momento il nostro focus è sulle prossime partite di campionato. Ovviamente in Europa dobbiamo provare a vincere il più possibile, ma si passa per le vittorie in Serie A e sull'essere uniti". Infine un commento sulla convocazione in Nazionale nello scorso turno: "Per me ha significato tantissimo: è una grande soddisfazione dopo qualche anno. Significa che sto facendo bene il mio lavoro e mi dà una spinta in più".