sabato 25 ottobre 2025
L'attesa opposta di Napoli e Inter: nerazzurri in hotel, la decisione a sorpresa di Conte

La squadra di Chivu, ovviamente, è in trasferta in ritiro, per i padroni di casa l'allenatore ha deciso diversamente: ecco il motivo
Chiara Zucchelli
1 min
NAPOLI (dall’inviata) - Da una parte c’è l’Inter, partita ieri da Milano e in ritiro in un hotel del centro. Dall’altra c’è il Napoli, per cui Antonio Conte ha preso una decisione inedita: niente notte tutti insieme, cena e casa con le famiglie, appuntamento per stamattina. Un modo per staccare un po’ la spina e arrivare all’importantissima sfida di questa sera con la testa - forse - più sgombra dopo due trasferte negative, quella di campionato a Torino e quella di Champions a Eindhoven. Per la cronaca: zero punti fatti, 7 gol presi e appena due realizzati. Meglio, quindi, restare in famiglia e rivedersi stamattina. 

L’Inter a Napoli, serenità e sorrisi 

L’Inter è invece insieme da ieri. Niente più hotel sul lungomare, ma uno in centro comunque blindato: un gruppo di fan argentini ha provato ad avvicinarsi a Lautaro per consegnargli dei regali ma sono stati bloccati prima della consegna. Pare che ci riproveranno a fine partita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

