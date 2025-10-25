L'attesa opposta di Napoli e Inter: nerazzurri in hotel, la decisione a sorpresa di Conte

NAPOLI (dall’inviata) - Da una parte c’è l’Inter, partita ieri da Milano e in ritiro in un hotel del centro. Dall’altra c’è il Napoli, per cui Antonio Conte ha preso una decisione inedita: niente notte tutti insieme, cena e casa con le famiglie, appuntamento per stamattina. Un modo per staccare un po’ la spina e arrivare all’importantissima sfida di questa sera con la testa - forse - più sgombra dopo due trasferte negative, quella di campionato a Torino e quella di Champions a Eindhoven. Per la cronaca: zero punti fatti, 7 gol presi e appena due realizzati. Meglio, quindi, restare in famiglia e rivedersi stamattina.