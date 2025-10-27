Napoli, De Bruyne dovrà stare fermo a lungo: l'esito degli esami, tutti i dettagli
"Lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra". Questo l'esito del controllo strumentale al quale si è sottoposto Kevin De Bruyne dopo l'infortunio patito nel corso di Napoli-Inter. Il centrocampista belga si è fermato dopo aver calciato e trasformato il calcio di rigore che ha sbloccato la gara. La smorfia di dolore che lo aveva accompagnato, aveva immediatamente lasciato intendere la gravità del problema. De Bruyne sarà costretto ad un lungo stop: dai tre ai quattro mesi di assenza.
De Bruyne, il comunicato del Napoli
"In seguito all'infortunio occorso durante il match contro l'Inter, Kevin De Bruyne si è sottoposto a esami strumenti presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".