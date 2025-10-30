Il video commovente per Maradona dagli ex compagni: sarà proiettato allo stadio per Napoli-Como

NAPOLI - Il 30 ottobre non sarà mai una data qualsiasi, non all’ombra del Vesuvio, non per i tifosi che continuano ad amare Diego Armando Maradona . Oggi il fuoriclasse argentino avrebbe compiuto 65 anni. Al di là del ricordo apparso su centinaia di migliaia di profili social, anche gli ex compagni del numero dieci più forte della storia hanno voluto ricordare il loro capitano, artefice dei primi due scudetti del Napoli con uno splendido video , carico di emozioni , che accarezza il cuore di ogni sportivo.

Maradona, il video dei suoi ex compagni

Gli ex compagni di squadra hanno voluto tributare in un video il ricordo del loro capitano, con gli auguri per il suo 65º compleanno. Una versione ridotta del video sarà trasmessa prima di Napoli-Como in programma allo Stadio Maradona il 1 novembre alle ore 18.00 e sarà la prima volta che il Napoli avrà modo di riunire, seppur in modo virtuale, tutti i protagonisti dei primi 2 scudetti. L’iniziativa è il primo passo concreto verso un accordo tra l'associazione delle Napoli Legends fondata dagli ex campioni che hanno fatto la storia del calcio a Napoli e il club azzurro in vista del centenario in programma nel 2026.