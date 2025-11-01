Napoli-Como, top e flop: Milinkovic-Savic show, Rrahmani c'è. Hojlund poco incisivo

NAPOLI - Un pari che ha soddisfatto il Napoli, meno il Como, che nel primo tempo ha avuto la possibilità di sbloccarla con Morata. L’ennesimo rigore parato da Milinkovic-Savic ha però negato a Fabregas la gioia di una vittoria prestigiosa al Maradona, dove il Napoli tornerà martedì per la quarta giornata di Champions contro l’Eintracht Francoforte.