sabato 1 novembre 2025
Napoli-Como, top e flop: Milinkovic-Savic show, Rrahmani c'è. Hojlund poco incisivo

Il portiere ancora una volta decisivo con un rigore parato, bene anche i due centrali. Deludono l'attaccante e Spinazzola
Davide Palliggiano
NAPOLI - Un pari che ha soddisfatto il Napoli, meno il Como, che nel primo tempo ha avuto la possibilità di sbloccarla con Morata. L’ennesimo rigore parato da Milinkovic-Savic ha però negato a Fabregas la gioia di una vittoria prestigiosa al Maradona, dove il Napoli tornerà martedì per la quarta giornata di Champions contro l’Eintracht Francoforte.

I migliori e i peggiori della sfida contro il Como

I TRE TOP

Milinkovic-Savic

 

Para il secondo rigore in cinque giorni arrivando a quota 6 degli ultimi 10 rigori affrontati in Serie A. Le mani del serbo decisive per il secondo ‘clean sheet’ di fila dopo la vittoria di Lecce. Sicuro coi piedi, ma impegnato nel secondo tempo.

Rrahmani

 

Tornato al centro dalla difesa, ha fatto sentire la sua presenza. Morata braccato ad uomo, senza mai la possibilità di girarsi. Decisivo con un intervento sullo spagnolo anche nella ripresa, quando ha impattato un suo colpo di testa.

Buongiorno

 

A uomo su Nico Paz, seguito per tutto il campo, bene in controllo anche quando dalle sue parti transitano prima Morata e poi Douvikas. 

I TRE FLOP

Hojlund

 

Una sola occasione nel secondo tempo quando gira di testa un cross di Politano. Poco incisivo il danese, che ha trovato - e s’è procurato - pochi spazi per inserirsi.

 

Spinazzola

La presenza numero 200 in Serie A è durata 45’, prima di arrendersi per un dolore al pube. Nell’azione del rigore si trovava a destra ed è a lui che scappa Morata.

Anguissa

 

Un passo indietro rispetto alle due partite da MVP, con Caqueret addosso e poco spazio per infilarsi tra le maglie del Como. Nel finale qualche errore di troppo dovuto alla stanchezza.

