Napoli, Conte assente all'allenamento ma c'è un motivo: ecco quando tornerà

Il tecnico del Napoli campione d'Italia Antonio Conte non ha diretto l'allenamento odierno, ufficialmente in permesso fino a lunedì prossimo. A dirigere la sessione pomeridiana è il vice allenatore Cristian Stellini.

Assenza concordata con il club

Dopo il ko di Bologna, nella settimana della sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali, ripresa della preparazione per il Napoli. Campioni d'Italia, però, senza Antonio Conte. Il club, infatti, ha reso noto che "come già programmato e concordato da tempo con il club, mister Antonio Conte rientrerà al SSC Napoli Training Center lunedì 17 novembre". Quindi un'assenza già concordata che non ha nulla a che vedere con lo sfogo post-Bologna del tecnico. Tornando alla ripresa della squadra, seduta pomeridiana per gli azzurri che, privi dei tanti nazionali impegnati con le rispettive selezioni, hanno eseguito una fase di attivazione per poi dedicarsi al lavoro tecnico-tattico.

Il comunicato del club

Questo il comunicato del club appena pubblicato sul sito ufficiale: "Il Napoli ha ripreso gli allenamenti nella giornata odierna. Gli azzurri sono stati impegnati in una seduta pomeridiana, svolgendo una fase di attivazione e a seguire lavoro tecnico-tattico. Mister Antonio Conte, come già programmato e concordato da tempo con il club, rientrerà al SSC Napoli Training Center lunedì 17 novembre".