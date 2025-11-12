Perché Conte tornerà a Napoli solo lunedì prossimo: dal post Bologna alla stanchezza accumulata. E c’è un precedente

Il Napoli ha ripreso oggi pomeriggio la preparazione al centro sportivo di Castel Volturno, dopo due giorni di riposo, senza undici nazionali. E Antonio Conte . Un'assenza che non è passata inosservata, soprattutto alla luce dell'analisi dura e articolata di domenica al Dall'Ara, che il club ha spiegato ufficialmente così: «Il Napoli ha ripreso gli allenamenti nella giornata odierna. Gli azzurri sono stati impegnati in una seduta pomeridiana, svolgendo una fase di attivazione e a seguire lavoro tecnico-tattico. Mister Antonio Conte, come già programmato e concordato da tempo con il club, rientrerà al SSC Napoli Training Center lunedì 17 novembre». A dirigere la seduta c'è Cristian Stellini , il suo vice, e il resto dello staff. E così sarà fino alla nuova pausa del fine settimana.

L'accordo tra il Napoli e Antonio Conte

La società precisa anche che non si tratta di una novità, altri permessi erano già stati presi pur essendo passati sotto traccia, ma di certo mai così lunghi. Conte è stanco, molto, e ha bisogno di ricaricare le batterie: l'ultimo ciclo di partite ravvicinate e la difficile giornata di Bologna hanno seminato strascichi e così, dopo il colloquio di lunedì al telefono con il presidente De Laurentiis e il ds Manna - insieme a Roma -, il tecnico e il club hanno deciso di comune accordo di optare per questa soluzione. Sette giorni di pausa per recuperare energie, da lunedì a lunedì: i primi due in parallelo con la squadra e altri cinque individuali. Una cosa simile era accaduta ai tempi del Chelsea.

L'infortunio di Anguissa

Nel frattempo, cattive notizie dal Marocco: Anguissa si è fermato nel primo giorno di allenamenti in Marocco del Camerun, in vista della partita di domani contro il Congo, valida per il playoff di Coppa d'Africa. Il giocatore rientra a Napoli per gli esami strumentali di approfondimento.