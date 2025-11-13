Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 13 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Viviano attacca Conte: "Mi sta sulle p...! Per come fa l'allenatore..."

L'ex portiere, oggi opinionista, critica il tecnico del Napoli: "Non lo conosco di persona, ma..."
2 min
TagsvivianoContenapoli
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Alle prese con le difficoltà del Napoli campione d'Italia, Antonio Conte incassa anche le critiche di Emiliano Viviano, già portiere di lungo corso e oggi opinionista tv: "Non conosco Conte, magari come persona è il più bravo del mondo - le parole dell'ex calciatore al podcast Centrocampo - ma la sua figura da allenatore, per come lo fa, mi sta sulle palle. Quando parla e fa l'allenatore non riesco a sopportarlo. Poi so da tante persone che è una persona per bene: ma io ho il difetto che non dico le bugie, mi sta antipatico".

Viviano su Conte: "Si lamenta sempre di tutto"

Viviano spiega meglio cosa non gli piace di Conte: "Si lamenta sempre per tutto, non gli va mai bene niente, dice che ce l'hanno tutti con lui ed è la cosa che odio di più. 'Non parlo mai di arbitri' e una settimana prima ne ha parlato, 'Vengo io e non vengono i presidenti', ma due mesi prima dice altro. Internet non cancella, non so come si possa fare: lui probabilmente va in stato di trance. Poi sta esagerando: prima lancia una frecciata a Chivu, poi con Fabregas, quella roba non mi piace per niente. È un grande allenatore, è uno dei migliori. Preferisco la proposta di altri, però è fenomenale".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

