Viviano attacca Conte: "Mi sta sulle p...! Per come fa l'allenatore..."

Alle prese con le difficoltà del Napoli campione d'Italia, Antonio Conte incassa anche le critiche di Emiliano Viviano , già portiere di lungo corso e oggi opinionista tv: "Non conosco Conte, magari come persona è il più bravo del mondo - le parole dell'ex calciatore al podcast Centrocampo - ma la sua figura da allenatore, per come lo fa, mi sta sulle palle. Quando parla e fa l'allenatore non riesco a sopportarlo. Poi so da tante persone che è una persona per bene: ma io ho il difetto che non dico le bugie, mi sta antipatico".

Viviano su Conte: "Si lamenta sempre di tutto"

Viviano spiega meglio cosa non gli piace di Conte: "Si lamenta sempre per tutto, non gli va mai bene niente, dice che ce l'hanno tutti con lui ed è la cosa che odio di più. 'Non parlo mai di arbitri' e una settimana prima ne ha parlato, 'Vengo io e non vengono i presidenti', ma due mesi prima dice altro. Internet non cancella, non so come si possa fare: lui probabilmente va in stato di trance. Poi sta esagerando: prima lancia una frecciata a Chivu, poi con Fabregas, quella roba non mi piace per niente. È un grande allenatore, è uno dei migliori. Preferisco la proposta di altri, però è fenomenale".