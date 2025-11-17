Conte è a Castel Volturno: una settimana lontano dal Napoli, ora l’Atalanta

Antonio Conte è tornato a Castel Volturno dopo una settimana lontano dalla squadra, rientrando oggi in gruppo per preparare la sfida di Serie A contro l’Atalanta. Il tecnico ha usufruito di un permesso supplementare di tre giorni, incastrato tra i due giorni di riposo concessi alla squadra dopo la pesante sconfitta di Bologna e il weekend libero. Complessivamente, Conte è rimasto lontano dalla città, dal centro sportivo e dalla squadra per un’intera settimana: un distacco deciso dopo la “giornataccia” del Dall’Ara , segnata dalla quinta sconfitta stagionale e da un’analisi interna particolarmente dura. Lunedì, l’allenatore aveva concordato con il club modalità e tempi del suo breve allontanamento.

Conte e la prossima di campionato: si riparte

L’assenza di Conte non è passata inosservata nell’ambiente Napoli. In sua mancanza, gli allenamenti sono stati guidati dal vice Stellini, con un gruppo notevolmente ridotto: undici giocatori sono infatti impegnati con le rispettive nazionali, mentre la lista degli infortunati continua a pesare. Oltre ai già indisponibili Gilmour, Spinazzola, Meret, De Bruyne e Lukaku, durante l’assenza di Conte si è aggiunto anche Anguissa. Il centrocampista, che proprio ieri ha compiuto 30 anni, dovrà restare ai box per circa due mesi e mezzo, aprendo una nuova voragine rispetto alla gara di Bologna. Ora l’obiettivo è voltare pagina. Dopo il ko in campionato e lo 0-0 in Champions League contro l’Eintracht Francoforte, l’ambiente azzurro prova a ricompattarsi in vista della sfida di sabato 22 novembre alle 20:45 al “Maradona”, contro la nuova Atalanta di Raffaele Palladino, subentrato all’esonerato Ivan Juric. Un test delicato, che segnerà il ritorno di Conte al timone del suo Napoli.