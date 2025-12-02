Corriere dello Sport.it
martedì 2 dicembre 2025
Operazione riuscita per Gilmour: "Impaziente di tornare. Napoli, ci vediamo presto"

Il messaggio del centrocampista scozzese ai tifosi partenopei dopo l'intervento per risolvere la chirurgia
Billy Gilmour ha aggiornato personalmente i tifosi dopo l’operazione per risolvere la pubalgia. Il centrocampista del Napoli, sottoposto ieri a un intervento chirurgico a Londra, ha pubblicato un messaggio sui social: “L'inizio della strada verso la guarigione dopo un intervento chirurgico riuscito, ha scritto accompagnando le parole con una foto dal letto d’ospedale.

Intervento riuscito per Gilmour: il messaggio sui social

Il giocatore ha raccontato il periodo complicato vissuto nelle ultime settimane: “Dopo un periodo di sconforto, spinto dal dolore, abbiamo lavorato con specialisti per trovare il momento giusto per sottoporci alle cure e aiutarmi a mettere alle spalle questo problema”.

"Ci vediamo presto"

Gilmour, pur consapevole di dover restare ai box ancora per un po’, ha già lo sguardo rivolto al ritorno in campo: Mi mancheranno i giorni delle partite e i tifosi dal centro del campo per un po', ma sono già impaziente di tornare in campo e concentrarmi sul viaggio che ho davanti. Ci vediamo presto, restate allegri”.

