Conte in silenzio, Spalletti resta a Torino: il botta e risposta prima di Napoli-Juve
Quanti destini si incrociano domenica alle 20:45. Al Maradona arriva la Juventus di Spalletti per affrontare il Napoli. Lo stesso Spalletti, che ha riportato lo scudetto al Napoli e che lo ha tatuato sul suo avambraccio, oggi guida i bianconeri e ha bisogno di una vittoria per tornare nelle prime posizioni della classifica, dove Conte si è stabilizzato dopo un periodo altalenante. Lo stesso Conte che con la Juve ne ha vinti tre di scudetti, senza elencare la lunga lista di trofei vinti da capitano dei bianconeri. Tantissime le emozioni per entrambi gli allenatori in vista di domenica, con la vigilia caratterizzata dalle scelte di Antonio Conte e Luciano Spalletti.
Conte e Spalletti, le scelte in vista di Napoli-Juve
Infatti l'allenatore del Napoli ha deciso di non parlare nella consueta conferenza stampa alla vigilia della partita. Non si tratta certo di una sorpresa dato che Antonio Conte ha saltato le conferenza stampa anche prima delle partite contro Atalanta e Roma. L'ultima volta che il tecnico ha risposto alle domande dei giornalisti risale a oltre un mese e mezzo fa nella conferenza alla vigilia della partita contro il Torino. Il suo collega Spalletti invece interverrà sabato in conferenza stampa come di consueto, ma ha deciso di partire per Napoli direttamente domenica. Dunque non passerà la notte tra sabato e domenica in città.