Conte in silenzio, Spalletti resta a Torino: il botta e risposta prima di Napoli-Juve

Quanti destini si incrociano domenica alle 20:45. Al Maradona arriva la Juventus di Spalletti per affrontare il Napoli. Lo stesso Spalletti, che ha riportato lo scudetto al Napoli e che lo ha tatuato sul suo avambraccio, oggi guida i bianconeri e ha bisogno di una vittoria per tornare nelle prime posizioni della classifica, dove Conte si è stabilizzato dopo un periodo altalenante. Lo stesso Conte che con la Juve ne ha vinti tre di scudetti, senza elencare la lunga lista di trofei vinti da capitano dei bianconeri. Tantissime le emozioni per entrambi gli allenatori in vista di domenica, con la vigilia caratterizzata dalle scelte di Antonio Conte e Luciano Spalletti.