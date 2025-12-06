Buongiorno: "Napoli-Juve? La spunterà chi resisterà. Sulla lotta scudetto Conte ha ragione perché..."

Buongiorno: "Con la Juve partita speciale per me: tutta la mia famiglia è del Toro"

Per Buongiorno la sfida contro la Juventus non è una qualunque. Il difensore è nato a Torino e la prima parte della sua carriera l'ha giocata in maglia Toro. “È chiaro che sia una partita speciale per me, ma allo stesso tempo cercherò di affrontarla come tutte le altre partite, dando il massimo e cercando di mettermi a disposizione per la squadra. La mia famiglia è del Toro, quindi la verranno a vedere. Sono tutti dalla mia parte”. Sulla panchina avversaria troverà Spalletti, che lo ha allenato in Nazionale: “C’è un ottimo rapporto, mi ha insegnato molto”. Il Napoli, dopo lo sfogo di Conte in seguito alla sconfitta con il Bologna, ha ritrovato un filotto di vittorie: "Ogni partita ci deve dare consapevolezza, deve essere uno stimolo in più per migliorare. Noi dobbiamo continuare ad avere lo spirito con cui abbiamo affrontato le ultime partite: è ciò che ci ha sempre contraddistinto".

"Campionato difficile. Napoli-Juve? Avengers Civil War"

Nell'ultima gara giocata, Buongiorno ha trovato il gol nella lotteria dei rigori contro il Cagliari in Coppa Italia: "Era la prima volta in carriera che tiravo un rigore: sono stato contento, è andata bene”. Il difensore, quindi, ha commentato la corsa verso il titolo: "Ci sono tante squadre che possono competere. Sarà un campionato difficile, come abbiamo visto, e dobbiamo cercare di non mollare e continuare a lavorare perché le altre squadre sono attrezzate. Conte ha ragione: "se vogliamo,possiamo", ma allo stesso tempo sappiamo che dobbiamo lavorare tanto per raggiungere i nostri obiettivi, sudare ad ogni allenamento, faticare duro ed essere sempre uniti”. Quindi, il difensore si è divertito, facendo un parallelismo tra Napoli-Juve e un'Escape Room: "Che tipo di enigma sarebbe? Direi di resistenza, perché secondo me ci saranno tanti duelli, ci sarà tanta energia in campo. Alla fine, la spunterà chi riuscirà a resistere". Ma anche con un supereroe: "Assegnerei al Napoli Captain American: ha l'elmetto, lo scudo, deve difendere, deve resistere, però è uno che non molla mai. Mentre, per la Juventus, direi un Iron Man, così facciamo un Avengers Civil War”.