Per Milinkovic e Buongiorno è tabù Juve: la statistica che preoccupa il Napoli

NAPOLI - Supereroi in campo questa sera al Maradona: «Al Napoli assegnerei Capitan America che ha l’elmetto, lo scudo, deve difendere, resistere ma non molla mai. Per la Juventus direi Ironman, dai. Facciamo un Avenger Civil War». Così Alessandro Buongiorno, cuore Torino, alla vigilia del match ai microfoni di Dazn. Sarà una sorta di derby, per lui, in granata dall’età di 5 anni con 109 presenze in prima squadra, la fascia da capitano già indossata e anche l’emozione di aver letto i nomi degli eroi del Grande Torino a Superga: «La mia famiglia è del Toro e saranno tutti allo stadio. Per me sarà una partita speciale», ammette. Ha deciso proprio lui la vittoria col Cagliari in Coppa Italia. Suo l’ultimo rigore di una serie infinita. Ma è stato protagonista anche Milinkovic-Savic, altro ex Torino, 158 presenze, professione portiere che, prima di parare il rigore a Luvumbo, aveva segnato il suo, il settimo, con un destro potentissimo. La Juve non sarà mai una rivale come le altre. Stasera saranno in campo al Maradona con un obiettivo comune che emerge dallo stesso destino: per entrambi, infatti, mai un trionfo contro i bianconeri.