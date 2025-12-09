Napoli, il nuovo tridente profuma di storia

Il profumo si sente nell’aria. È nuovo, intenso, inebriante. Si sta diffondendo a una velocità impressionante . Chi è abituato a sentirlo capisce subito che può trovarsi di fronte a una fragranza che ha delle enormi potenzialità, una di quelle che possono passare alla storia. La scia che sta lasciando il nuovo tridente del Napoli è ancora breve, è nata solo da qualche settimana, ma dà la sensazione di poter diventare lunga, molto lunga. La chimica che si è creata fra Neres, Hojlund e Lang sta producendo effetti sorprendenti, ha di fatto trasformato il Napoli. Con loro in campo sono arrivate quattro vittorie su quattro, ma soprattutto tre successi consecutivi in campionato contro Atalanta, Roma e Juve. Tutti con la loro firma: tre gol Neres, due Hojlund e uno Lang.

Le giocate di Neres

Il funambolo brasiliano sembra sempre distratto, disinteressato, sovrappensiero. Ma quando prende la palla ti fa saltare dalla sedia. Perché non gli piacciono le giocate banali, prova sempre quelle difficili. Anche a costo di esagerare, di tentare numeri di esterno o di tacco. Ma quando parte non lo prendono mai. Ti salta e sguscia via in velocità, va sull’esterno o si accentra. Il suo piede preferito è il sinistro, ma ha tanta confidenza anche con il destro. È uno specialista dei calci piazzati, crossa come pochi altri, fa assist e segna, è sicuramente il più dotato tecnicamente a disposizione di Conte. Con Lang è nata un’intesa speciale, prima fuori dal campo. Insiem e hanno condiviso una prima parte di stagione triste, in cui giocavano poco e avevano perso il sorriso. Il fracasso di Bologna ha cambiato il loro destino. Si sono ritrovati insieme in campo, con la loro esuberanza, le loro qualità, la loro sfrontatezza. L’esterno olandese non ha ancora mostrato tutto di se stesso. Ha bisogno di tempo per liberare tutto il suo talento, sta crescendo molto dal punto di vista tattico e con il passare delle settimane è destinato a migliorare anche nella fase offensiva. Ha nelle corde tanti assist, la sua sp ecialità, e anche i gol. La fiducia che gli sta dando Conte lo porterà ai massimi livelli.

Hojlund vuole conquistare Napoli

A beneficiarne sarà soprattutto Hojlund, l’attaccante danese che ha risposto con una doppietta alla Juve ai soliti esegeti che avevano iniziato a metterlo nel mirino. Giudicare un attaccante solo dai gol, senza magari guardare nemmeno le partite, è diventato uno sport molto diffuso. Ma Hojlund, con Neres e Lang, ora ha altro per la testa. Ha voglia di conquistare una città che con i tridenti ha avuto sempre un rapporto sp eciale. A partire da Maradona, Giordano e Careca, la famosa Magica, passando per Hamsik, Cavani e Lavezzi. Oppure per Callejon e Insigne con Higuain prima e con Mertens dopo. Fino ad arrivare a quelli tricolore, Lozano-Osimhen-Kvara e Politano-Lukaku-Neres. Attacchi ch e hanno fatto sognare e che hanno riempito la bacheca del club. Quello appena nato, che aspetta presto anche il supporto di Big Rom, dà la sensazione di poter entrare nell’élite che ha fatto la storia. Il profumo è inconfondibile.