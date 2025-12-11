Durante l’intervallo, con il Napoli sotto di un gol ma dopo che il Benfica aveva fallito altre due enormi occcasioni con Ivanovic e Aursnes, sono andato a riprendere le parole di Conte pronunciate al termine della partita con la Juve, domenica sera. In particolare queste: «Non posso fare altro che ringraziare i ragazzi che si sono assunti grandi responsabilità in un momento di difficoltà oggettiva a cui si è aggiunto il problema di Lobotka. Sono situazioni che ammazzerebbero chiunque, ma non stanno ammazzando noi , va dato merito ai giocatori che stanno avendo una crescita come uomini prima che calcistica. Lo spirito e l’entusiasmo che tirano fuori è la cosa più bella».

Perché l’ho fatto? Per ricordare che quando si partecipa (anche) alla Champions non si possono regalare all’avversario 7 giocatori, cinque dei quali titolari indiscussi, e due giorni di riposo.

È vero che il Benfica è inferiore al Napoli per individualità e completezza dell’organico, ma lo è altrettanto che si tratta pur sempre del Benfica, che lo allena un fenomeno come Mourinho e che si giocava a Lisbona.

Nel primo tempo il Napoli sembrava svuotato, il Benfica era più aggressivo e rapido nella riconquista del pallone: la strategia che Conte aveva attuato con la Juve l’ha in parte ripresa Mourinho, pressando alto e pretendendo che i suoi rientrassero tutti quando a muovere il pallone era il Napoli. Nella ripresa José ha fatto prevalere il controllo e per la prima volta la difesa non ha commesso errori: le vedo tutte.

Conclusione: ascoltatelo Conte quando parla di «difficoltà oggettive». Lui sa bene che lo spirito e l’entusiasmo non possono bastare se il centrocampo si riduce a McTominay, Elmas e Vergara e se in Europa vengono a mancare l’esperienza internazionale e il peso di gente come De Bruyne, Anguissa, Lobotka e Lukaku. Ascoltatelo perché non sta accampando scuse: conosce squadra e momenti, esperienze simili le ha già vissute e subite.

Di Mourinho potrei dire - anzi ripetere - tutto il bene possibile: a metà settembre ha preso in mano un Benfica che non aveva costruito, gli hanno venduto subito - oltretutto al Fenerbahçe - l’attaccante che aveva richiesto in Turchia, Aktürkoglu. E in seguito ha perso il migliore dei suoi, Lukébakio.

Da anni sento ripetere che è bollito. Già.