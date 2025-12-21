Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 21 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Il Bologna aprì la minicrisi del Napoli, Conte chiude il cerchio in Supercoppa

Le parole dure del tecnico azzurro al Dall’Ara dopo il ko, poi la fuga a Torino, il cambio modulo, Lang e la svolta: 43 giorni dopo a Riyadh una nuova sfida contro Italiano
Fabio Mandarini
4 min
TagsnapoliSupercoppaBologna
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

RIYADH (dall'inviato) - Come in un cerchio del destino che proverà a chiudere, il Napoli ha fatto un girotondo dal Dall'Ara a Riyadh in quarantatré giorni: è caduto di schianto, ha tremato, ha alzato la voce e abbassato gli occhi, e poi s'è rialzato a testa alta. Fiero e orgoglioso come il suo allenatore.

La svolta del Napoli dopo il ko di Bologna

La finale di Supercoppa contro il Bologna in programma domani alle 20 italiane all'Al-Awwal Park, l'arena illuminata di blu in mezzo al deserto di asfalto e grattacieli della capitale saudita, sembra tanto una pagina vuota dove scrivere solo la parola fine: di un percorso, di un cammino, di un momento che in un mese e mezzo s'è trasformato da brutto e deprimente a entusiasmante e bello. Il 9 novembre, dopo la sconfitta contro la squadra di Italiano in campionato e la durissima analisi di Conte con successiva settimana a Torino, sembrava dovesse succedere il finimondo: addio sogni di gloria, gruppo svuotato, fine di tutto. Addio. E invece, fu un nuovo inizio. Si direbbe una svolta: modulo nuovo, l'esplosione di Neres, la scoperta di Lang, la crescita complessiva, cinque vittorie consecutive, un paio di frenate fisiologiche e la vittoria con il Milan in semifinale di Supercoppa. Tutto "merito" del Bologna, allora? Così è, se vi pare.

Supercoppa, la sfida tra Conte e Italiano

Antonio Conte è pronto a giocarsi l'ottava finale della sua carriera dopo quelle con la Juventus (Coppa Italia e due volte in Supercoppa), il Chelsea (Community Shields e due in FA Cup) e l'Inter (Europa League): sfiderà Italiano, mister cinque finali consecutive dal 2023, e chi riuscirà a spuntarla porterà a casa il secondo titolo in sette mesi dopo scudetto e Coppa Italia. Bell'incrocio, vero? Già, ma quanta fatica e quante cose dai giorni del primo round tra i due in Serie A. Fu traumatica, quella giornata, ma come spesso accade è proprio un trauma a sbloccare i ricordi e a risvegliare emozioni e sensazioni: e il Napoli è tornato quello di un tempo, magari anche più tenace e feroce considerando l'incredibile emergenza che ha costretto la squadra a giocare otto partite in ventisei giorni con gli uomini contati. Stringendo i denti e spalando fango.

Dal Dall'Ara a Riyadh, si chiude un cerchio

La finale, partita numero nove di una maratona corsa tra Italia, Portogallo e Arabia, sarà prestigiosa come ogni partita che mette in palio un trofeo, ma anche molto significativa. E tatticamente stuzzicante, con un salto indietro di oltre un anno: 484 giorni e 62 partite fa, in occasione della seconda giornata del campionato 2024-2025, Conte firmava la sua prima vittoria da allenatore del Napoli proprio contro il Bologna. All'epoca non era ancora arrivato McTominay e il 4-3-3 era soltanto un'idea legata al mercato, e così il signor Antonio cuciva il 3-4-2-1: finì 3-0 per i futuri campioni d'Italia. Al ritorno e alla prima di questa stagione, e sempre al Dall'Ara, con il 4-3-3 sono arrivati un pareggio e la famosa sconfitta della svolta. Tutto chiaro? Viaggio nel tempo tattico, nuova vita e nuove cose, il solito Napoli, lo stadio nel deserto: dal Dall'Ara a Riyadh, un cerchio lungo quarantatré giorni. Non resta che chiuderlo scavando tra i ricordi: Conte ha giocato due finali di Supercoppa e le ha vinte entrambe.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Da non perdere

Conte specialista di finaliNapoli, dura nota contro Allegri

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS