martedì 23 dicembre 2025
Napoli, il morto è risorto© LAPRESSE

Napoli, il morto è risorto

Leggi il commento del direttore del Corriere dello Sport-Stadio
Ivan Zazzaroni
Napoli

Napoli

Lo so, è orribile. Dico il titolo di questo fondo: non me n’è venuto uno migliore, più centrato. A inizio novembre, proprio dopo Bologna, una brutta sconfitta, una mezza resa, Antonio Conte pronunciò la frase che accese tutte le peggiori fantasie: «Non voglio accompagnare il morto». Per giorni, anche per via della sosta per la Nazionale, se ne dissero e scrissero di tutti i colori, sciocchezze diffuse, accuse al tecnico, invenzioni e molto altro. Un mese e mezzo dopo, il morto è risorto. Proprio contro il Bologna, ma in uno stadio arabo semivuoto, i teloni a nascondere l’indifferenza di un popolo parzialmente analfabeta di pallone che non merita il calcio italiano: i sauditi amano quelli famosi all over the world, oppure i vincenti, non a caso quando si sono accorti che il Napoli fischiato contro il Milan era avanti di due gol si sono messi ad accompagnare il torello con ohhh di soddisfazione. Devono averli informati.

Ha strameritato il Napoli, è stato nettamente superiore, e lo scrivo da bolognese deluso. Deluso per la prestazione, ma orgoglioso di una squadra che non si può non amare. Perché dà sempre tutto, tanto. Hanno prevalso i valori tecnici: Conte ha alcuni giocatori di livello superiore (Neres, Lobotka, McTominay e Hojlund su tutti); Italiano, un gruppo fantastico e equilibrato.

Non c’è stata partita. Il racconto della finale lo lascio a Fabio Mandarini, autore dell’esclusiva della vigilia con Neres, e Pasquale Salvione che del Napoli è tifoso naturale.

Mi rallegro infine per l’annullamento della trasferta di Perth, non prima però di aver ricordato che quando si organizzano delle uscite così spiazzanti e “provocatorie” è necessario avere la certezza di trovare qualcuno ad attenderci all’aeroporto. Presi i biglietti?, e il passaporto? Azz, abbiamo dimenticato il bambino!

Prima di esportare il nostro calcio, proviamo a migliorarlo, sennò va a finire come Napoli-Bologna: qualche migliaio di tifosi estemporanei che a un certo punto non vedevano l’ora di tornare nel loro compound.

Tutte le news di Napoli

