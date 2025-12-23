Corriere dello Sport.it
martedì 23 dicembre 2025
In Scozia tutti pazzi per McTominay: la rovesciata con la Danimarca diventa un'opera d'arte

Il gol segnato nella sfida decisiva per le qualificazioni ai Mondiali è stato trasformato in un quadro
Un gol che diventa a tutti gli effetti una vera e propria opera d'arte. La rovesciata realizzata da Scott McTominay contro la Danimarca, nel match decisivo per le qualificazioni ai Mondiali di calcio del 2026, è stata trasformata in un quadro e sarà esposta nella prestigiosa Scottish National Portrait Gallery di Edimburgo.

McTominay, un gol che diventa un quadro

L'immagine del centrocampista del Napoli che colpisce il pallone a 2,53 metri di altezza, realizzando un gol memorabile, è diventata una vera e propria opera da ammirare. Il quadro nasce dalle richieste dei tifosi scozzesi sui social: in molti avevano chiesto che venisse realizzato ed esposto. Fino al 5 gennaio tutti i tifosi potranno ammirarlo dal vivo.  

 

