Come ha festeggiato il Napoli: cena a Posillipo come per lo Scudetto
NAPOLI - Una giornata da ricordare. Poche ore di sonno durante il volo notturno dall'Arabia Saudita all'Italia, adrenalina e tanta gioia. Il Napoli è arrivato ieri mattina a Capodichino intorno alle 7.30 del mattino da Riyadh con la Supercoppa a bordo, e in aeroporto è stato accolto da un gruppo di tifosi irriducibili: non si dorme, si celebra. In serata, invece, per concludere la giornata di relax trascorsa finalmente con le famiglie e gli amici dopo una settimana a migliaia di chilometri di distanza, la squadra s'è ritrovata a cena in un locale di Posillipo. Lo stesso dove a maggio i calciatori organizzarono una delle varie feste scudetto. Tutti i protagonisti da "Riserva": Conte, i giocatori e lo staff intorno a un tavolo a godersi il momento e magari a prepararne altri.
La ripresa degli allenamenti
In alto i calici per i protagonisti del terzo trionfo della storia del club nella competizione: due partite in cinque giorni, contro il Milan di Max Allegri e il Bologna di Vincenzo Italiano, e il gusto della vittoria a rendere più dolce la fatica e lo stress accumulati in campo. Oggi, però, il gruppo tornerà immediatamente al lavoro al centro sportivo di Castel Volturno per cominciare a preparare la trasferta di domenica a casa della Cremonese: non c'è tempo, non esistono pause. Giusto il Natale. Grandi applausi per tutti e uno speciale dedicato a capitan Di Lorenzo: ha eguagliato Maradona in fatto di titoli italiani (2 scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa) e per la doppietta (scudetto-Supercoppa).