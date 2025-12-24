Come ha festeggiato il Napoli: cena a Posillipo come per lo Scudetto

NAPOLI - Una giornata da ricordare. Poche ore di sonno durante il volo notturno dall'Arabia Saudita all'Italia, adrenalina e tanta gioia. Il Napoli è arrivato ieri mattina a Capodichino intorno alle 7.30 del mattino da Riyadh con la Supercoppa a bordo, e in aeroporto è stato accolto da un gruppo di tifosi irriducibili: non si dorme, si celebra. In serata, invece, per concludere la giornata di relax trascorsa finalmente con le famiglie e gli amici dopo una settimana a migliaia di chilometri di distanza, la squadra s'è ritrovata a cena in un locale di Posillipo. Lo stesso dove a maggio i calciatori organizzarono una delle varie feste scudetto. Tutti i protagonisti da "Riserva": Conte, i giocatori e lo staff intorno a un tavolo a godersi il momento e magari a prepararne altri.