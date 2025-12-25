Conte, l’arcivernice del vincente

Ai bei tempi del “Corriere dei piccoli” stregava molto la capacità di un ineffabile Pier Cloruro de’ Lambicchi che con la sua “arcivernice” spennellava sui ritratti di personaggi famosi dandogli vita. Fatta la debita differenza tra Pier Cloruro, un ometto in tight, naso al vento e occhiali, e Antonio Conte col suo caschetto beat, il tecnico azzurro deve avere usato la sua “arcivernice” per riportare in vita e alla vittoria un N