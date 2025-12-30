Corriere dello Sport.it
martedì 30 dicembre 2025
Manna, intervista esclusiva al Corriere dello Sport

Il ds del Napoli fa il bilancio di un 2025 da incorniciare con le vittorie di scudetto e Supercoppa
Napoli

Giovanni Manna a tutto campo. Il ds del Napoli fa il bilancio di un 2025 da incorniciare con le vittorie di scudetto e Supercoppa Italiana. Ma nell’intervista esclusiva al Corriere dello Sport parla anche dei prossimi obiettivi di mercato, di Hojlund, Lucca e Lang, dei rinnovi di Anguissa e Rrahmani, dei rientri di Lukaku e De Bruyne. E torna anche sulle parole di Conte sul gap con le big del Nord. Un’intervista da non perdere domani in edicola e sul nostro sito. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

