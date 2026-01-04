Infortunio Neres durante Lazio-Napoli: come sta e ultime notizie

Napoli, infortunio per Neres contro la Lazio

L'esterno offensivo brasiliano si è accasciato da solo al suolo dopo aver messo male la caviglia, costringendo lo staff medico del Napoli a soccorerlo e poi ad accompagnarlo fuori dal campo. L'ex Ajax e Benfica è stato costretto al cambio e al suo posto è entrato Mazzocchi. Ora resta da capire l'entità del problema con tutti gli accertamenti del caso nelle prossime ore.