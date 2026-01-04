Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 4 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Infortunio Neres durante Lazio-Napoli: come sta e ultime notizie

L'esterno brasiliano è stato costretto al cambio durante il secondo tempo
1 min
TagsNeresLazionapoli
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Brutte notizie per il Napoli, che durante il secondo tempo della sfida contro la Lazio ha perso David Neres a causa di un infortunio.

Napoli, infortunio per Neres contro la Lazio

L'esterno offensivo brasiliano si è accasciato da solo al suolo dopo aver messo male la caviglia, costringendo lo staff medico del Napoli a soccorerlo e poi ad accompagnarlo fuori dal campo. L'ex Ajax e Benfica è stato costretto al cambio e al suo posto è entrato Mazzocchi. Ora resta da capire l'entità del problema con tutti gli accertamenti del caso nelle prossime ore.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Da non perdere

Caos in aeroporto dopo Atalanta-RomaSerie A, la classifica

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS