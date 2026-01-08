Milinkovic-Savic carica il Napoli in vista dell'Inter: "Sono le partite più belle da giocare"

Al termine di Napoli-Verona , Vanja Milinkovic-Savic ha parlato ai microfoni di Radio CRC, commentando la gara e guardando già ai prossimi impegni. Il portiere ha analizzato l’episodio del primo gol subito: "Primo gol? Devo rivederlo, però sappiamo che il Verona è molto bravo in situazioni di contropiede simili, sono circostanze che possono capitare. Loro le cercano".

Le parole di Milinkovic-Savic dopo Napoli-Verona

Sul primo tempo ha aggiunto: "Non c'è stato un problema di approccio, siamo tutti molto professionali. Forse c'è un po' di stanchezza, ma precisamente non so cosa non abbia funzionato. Quando mettiamo la giusta cattiveria in campo, diventiamo una squadra molto forte. Siamo una squadra che difende insieme, difendiamo sempre in 11, quindi non credo che i 4 clean sheet siano dipesi dal cambio modulo". Spazio anche al tema infortuni: "Non vediamo l'ora che rientrino gli infortunati, perché è tosta giocare ogni tre giorni. Questa sera contro il Verona eravamo pochi, quindi anche per il mister, in termini di sostituzioni, non è semplice".

Il commento in vista dell'Inter

Infine, uno sguardo alla supersfida contro l’Inter: "Sono le partite più belle da giocare, quindi credo che siano anche quelle più facili da preparare. Sono le partite più importanti del campionato e le giochi a testa alta".