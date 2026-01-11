Antonio Conte ha deciso di non parlare dopo Inter- Napoli. Il tecnico è stato espulso al 71' per le furiose proteste con l'arbitro Doveri e il quarto uomo dopo il rigore assegnato all'Inter con il Var. La sua squadra comunque è riuscita ad acciuffare un pareggio prezioso a San Siro ed evitare la fuga della squadra di Chivu nella corsa allo scudetto.

23:23

Di Lorenzo in conferenza stampa: "Conte, non ho sentito le sue proteste"

Di Lorenzo in conferenza stampa ha parlato del rigore assegnato all'Inter e della reazione di Antonio Conte: "Rigore Inter? Non commento l'operato dell'arbitro - ha detto il capitano del Napoli - noi abbiamo subito un rigore nel nostro momento migliore, poi però siamo stati premiati con il gol del pari. Abbiamo cercato anche di vincere la partita, la nostra idea è sempre quella, e dal campo c'era la sensazione che potevamo sfruttare degli episodi nel finale. Alla fine è arrivato un pareggio, ma ora pensiamo già alla prossima gara. Conte? Non ho sentito le sue proteste perché ero lontano, ma sono cose che possono capitare in campo. Era una partita importante per noi, contro un avversario forte. Ci sono momenti di tensione durante la partita ma non è successo niente, pensiamo alla prossima".

23:16

Il messaggio del presidente De Laurentiis dopo Inter-Napoli

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha elogiato il suo Napoli con un post sui social dopo il 2-2 di San Siro con l'Inter, arrivato con una doppietta di Scott McTominay. "Bellissima partita! Napoli favoloso. Con i 9 giocatori assenti per gran parte della stagione, cosa avrebbe fatto il Napoli finora?", ha scritto su X il presidente azzurro.

23:14

Di Lorenzo: "Conte? Ha parlato negli spogliatoi, ecco cosa ci ha detto..."

Il capitano Di Lorenzo a Sky Sport: “Per quello che si è visto credo che questo sia il risultato più giusto. È stata una partita anche di carattere di testa, siamo andati sotto due volte e abbiamo reagito, è quello che ci chiede sempre Conte e questo è un aspetto positivo. Usciamo da questa partita in maniera positiva. Conte? Ha parlato negli spogliatoi, era contento per la prova della squadra, e quindi va bene così. Avevamo preparato questo tipo di partita, sapevamo che sarebbero partiti forte, e come spesso gli succede sono riusciti a sbloccarla subito, però siamo stati bravi a rimanere in partita”.

23:10

Conte non parla dopo Inter-Napoli

Conte non parla, ai microfoni di Dazn il vice Cristian Stellini: “L'episodio del rigore? Io passerei oltre, non mi soffermerei su quello, anche perché veniamo da una settimana complicata da questo punto di vista e penserei alla prestazione della squadra che è stata ottima, e ovviamente ci dà grande forza e fiducia. Conte? La soddisfazione per la reazione c’è. Non commentiamo l’episodio, non c’è volontà di riavvolgere il nastro. Il mister anche altre volte dopo un’espulsione ha deciso di non venire. Speriamo che non succeda ancora perché significa che non sarà espulso di nuovo”.

23:03

Conte espulso, la fotosequenza

Le immagini dell'espulsione di Conte per proteste, faccia a faccia con il quarto uomo.

23:01

Attesa per le parole di Conte

C'è grande attesa per le parole di Conte dopo il big match tra Inter e Napoli finito 2-2

San Siro - Milano