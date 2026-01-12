Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 12 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

De Bruyne sull'infortunio: "Farò una TAC, spero di tornare presto". E sul futuro...

Il centrocampista è stato ospite alla 72ª cerimonia in Belgio della Scarpa d'Oro, dove ha parlato delle sue condizioni e di un possibile ritorno in patria: i dettagli
3 min
TagsDe BruynenapoliInfortunio
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

"La riabilitazione sta procedendo molto bene". Parole di Kevin De Bruyne, che torna ad aggiornare i tifosi sulle sue condizioni dopo l'infortunio, fuori dal 25 ottobre dopo essere uscito dal campo durante la sfida con l’Inter al Maradona. E mentre i suoi compagni di squadra giocavano il ritorno della sfida contro i nerazzurri, il centrocampista si trovava in Belgio per la 72ª cerimonia in Belgio della Scarpa d'Oro a Middelkerke, evento che ha visto il suo inserimento nella Hall of Fame belga.

De Bruyne sull'infortunio: "Spero di correre presto"

"È un po' strano ricevere questo premio perché sono ancora in attività - le parole di De Bruyne -. Ma è comunque speciale essere tra i grandi nomi del calcio belga ed essere, in un certo senso, un esempio". L'ex City è poi tornato a parlare dell'infortunio, aggiornando i tifosi sul suo possibile rientro in campo: "Domani (oggi ndr.) farò una TAC. Spero di poter ricominciare a correre presto. La mia riabilitazione sta procedendo bene. Domani ho una visita di controllo e spero di poter tornare a correre presto. Spero di tornare al top della forma per la Coppa del Mondo di quest'estate, nelle migliori condizioni possibili. L'operazione è stata purtroppo necessaria, ma ora sono completamente concentrato sulla mia riabilitazione. Sono contento di come stanno andando le cose ora e non potrei chiedere di meglio".

De Bruyne sul futuro in Belgio: "Sono contento al Napoli"

Dal Belgio è inevitabile una domanda su un possibile ritorno in patria per chiudere la carriera. Ma De Bruyne risponde chiaramente: "Se mai dovessi tornare in Belgio, sarebbe per divertirmi e stare vicino a casa. Ma al momento non è nei miei pensieri: voglio ancora mettermi alla prova e scoprire i miei limiti, sono contento adesso al Napoli".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Da non perdere

Bianchi esalta McTominayInter-Napoli, gol e spettacolo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS