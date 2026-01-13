Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 13 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Conte squalificato per due giornate dopo l'espulsione in Inter-Napoli: le motivazioni del Giudice Sportivo

Il tecnico azzurro ha ricevuto anche un'ammenda di 15mila euro: salterà le sfide casalinghe contro Parma e Sassuolo, tutti i dettagli
2 min
Due giornate di squalifica per Antonio Conte. È questa la decisione del Giudice Sportivo, che gli ha inflitto anche un'ammenda di 15mila euro: il tecnico azzurro era stato espulso per le proteste furiose al 71' nella sfida a San Siro contro l'Inter, in occasione del rigore per il fallo di Rrhamani su Mkhitaryan. 

Le motivazioni del Giudice Sportivo su Conte

Conte è stato squalificato per due giornate "Per avere, al 26° del secondo tempo, rivolto un'espressione ingiuriosa agli Ufficiali di gara; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, calciava platealmente via un pallone, si avvicinava con fare intimidatorio a stretto contatto del Quarto Ufficiale protestando platealmente e ripetendo nuovamente frasi ingiuriose e offensive, solo grazie all'intervento dei propri dirigenti abbandonava il recinto di giuoco; infrazione segnalata dal Quarto Ufficiale; per avere, inoltre, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, reiterato tale atteggiamento pronunciando frasi insultanti riguardanti gli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale".

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

