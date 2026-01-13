Conte squalificato per due giornate dopo l'espulsione in Inter-Napoli: le motivazioni del Giudice Sportivo

Due giornate di squalifica per Antonio Conte. È questa la decisione del Giudice Sportivo, che gli ha inflitto anche un'ammenda di 15mila euro: il tecnico azzurro era stato espulso per le proteste furiose al 71' nella sfida a San Siro contro l'Inter, in occasione del rigore per il fallo di Rrhamani su Mkhitaryan.