Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 16 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Napoli, sentimento e orientamento

Leggi il commento sul momento degli azzurri, reduci da tre pareggi di fila in Serie A e scivolati a -6 dall'Inter capolista
Mimmo Carratelli
1 min
Tagsnapoli
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Chiamato a giocare per lo scudetto, il Napoli non è stato mai così lontano dalla vetta come questo -6 dall’Inter dopo venti partite. Il problema è che le soluzioni sono finite e il gruppo azzurro s’è ancora più ristretto. Conte ha ritoccato tre volte il modulo di gioco per arrivare alla migliore formazione possibile. Non ha altre chance di cambiamento. Ha fatto il massimo per superare anche le em

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS