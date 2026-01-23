Napoli, Giovane arriva prima della Juve: tutto sulla trattativa con il Verona
Si scalda il mercato dell’attacco del Napoli: due operazioni in uscita sono state concluse ieri, una in entrata è in via di definizione. Nomi e storie. E copertina dedicata al colpo che verrà, che sta per arrivare: Giovane, un jolly offensivo di 22 anni, fantasia per ravvivare la noia offensiva dell’ultimo periodo. La trattativa con il Verona è in chiusura, il ds Manna sta concludendo anche l’intesa con il calciatore per provare a metterlo a disposizione di Conte in tempi brevissimi, questione di ore, già prima della partita di domenica con la Juventus. Sarà un colpo da una ventina di milioni o giù di lì. A dare il via alle danze del mercato a saldo zero, con formule da inquadrare tecnicamente dentro i limiti dell’operatività limitata, sono state però le cessioni: Lucca è partito ieri sera da Capodichino per Nottingham con un jet messo a disposizione dagli inglesi, e oggi diventerà a tutti gli effetti un giocatore del Forest; Lang, invece, è saltato su un altro aereo privato e dopo aver raggiunto Istanbul oggi comincerà la sua avventura con il Galatasaray. Il secondo e il terzo acquisto più ricchi dell’estate sono già andati via, il feeling tecnico con Conte non è mai scattato, il rendimento è stato sotto le aspettative ed evidentemente club e allenatore hanno ritenuto che non servisse neanche attendere la partita di domenica con la Juventus, da affrontare con tanti assenti e una panchina versione Sahara. Le formule: il Nottingham s’è assicurato Lucca in prestito oneroso da 2 milioni con il diritto di riscatto fissato a 35 milioni; anche il Gala ha preso Lang in prestito oneroso da 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 30. Il futuro è in bilico, Lorenzo e Noa potrebbero rientrare alla base o magari proseguire in Premier e in Turchia. Si vedrà.
Napoli, il guaio Neres e le valutazioni sul mercato
Ora il Napoli ha altre urgenze, tutte legate alla chiusura di una stagione che, al netto delle improvvise complicazioni dell’ultima fase di campionato e Champions, è ancora aperta su tutti i fronti. La priorità assoluta è coprire i vuoti creati dalle partenze, provando a trovare alternative gradite a Conte, così da aumentare gli sbocchi tecnico-tattici. Soluzioni abbattute anche dall’uscita di scena di Neres, dopo l’infortunio alla caviglia sinistra: «Da solo ha avuto un problema al tendine, sono cose inspiegabili, non è questione di campi o altro», ha detto Antonio a Copenaghen. Dopo le ultime valutazioni, il brasiliano rischia l’intervento chirurgico: sono ore decisive per capire il modo in cui procedere, se con terapia conservativa o intervenendo. Di conseguenza, i tempi di recupero dovrebbero essere lunghi. Si vedrà. A seguire, il Napoli comincerà a fare altre riflessioni legate proprio al mercato: in questa fase si valuta la lista degli esterni e tra questi spiccano i nomi di Ezzalzouli del Betis, Boga del Nizza, Sancho dell’Aston Villa e Maldini dell’Atalanta. Un elenco che cresce, che cambia di giorno in giorno e che potrebbe anche trasformarsi radicalmente negli obiettivi nel caso in cui Conte, senza Neres e Lang, dovesse decidere di cambiare nuovamente modulo. Riflessioni in corso. La certezza è Giovane.