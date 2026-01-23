Napoli, Giovane arriva prima della Juve: tutto sulla trattativa con il Verona

Si scalda il mercato dell’attacco del Napoli: due operazioni in uscita sono state concluse ieri, una in entrata è in via di definizione. Nomi e storie. E copertina dedicata al colpo che verrà, che sta per arrivare: Giovane, un jolly offensivo di 22 anni, fantasia per ravvivare la noia offensiva dell’ultimo periodo. La trattativa con il Verona è in chiusura, il ds Manna sta concludendo anche l’intesa con il calciatore per provare a metterlo a disposizione di Conte in tempi brevissimi, questione di ore, già prima della partita di domenica con la Juventus. Sarà un colpo da una ventina di milioni o giù di lì. A dare il via alle danze del mercato a saldo zero, con formule da inquadrare tecnicamente dentro i limiti dell’operatività limitata, sono state però le cessioni: Lucca è partito ieri sera da Capodichino per Nottingham con un jet messo a disposizione dagli inglesi, e oggi diventerà a tutti gli effetti un giocatore del Forest; Lang, invece, è saltato su un altro aereo privato e dopo aver raggiunto Istanbul oggi comincerà la sua avventura con il Galatasaray. Il secondo e il terzo acquisto più ricchi dell’estate sono già andati via, il feeling tecnico con Conte non è mai scattato, il rendimento è stato sotto le aspettative ed evidentemente club e allenatore hanno ritenuto che non servisse neanche attendere la partita di domenica con la Juventus, da affrontare con tanti assenti e una panchina versione Sahara. Le formule: il Nottingham s’è assicurato Lucca in prestito oneroso da 2 milioni con il diritto di riscatto fissato a 35 milioni; anche il Gala ha preso Lang in prestito oneroso da 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 30. Il futuro è in bilico, Lorenzo e Noa potrebbero rientrare alla base o magari proseguire in Premier e in Turchia. Si vedrà.