Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 23 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Napoli, Giovane arriva prima della Juve: tutto sulla trattativa con il Verona

Il brasiliano è in chiusura con Lang e Lucca ceduti. E Neres rischia l’intervento alla caviglia…
Fabio Mandarini
4 min
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Si scalda il mercato dell’attacco del Napoli: due operazioni in uscita sono state concluse ieri, una in entrata è in via di definizione. Nomi e storie. E copertina dedicata al colpo che verrà, che sta per arrivare: Giovane, un jolly offensivo di 22 anni, fantasia per ravvivare la noia offensiva dell’ultimo periodo. La trattativa con il Verona è in chiusura, il ds Manna sta concludendo anche l’intesa con il calciatore per provare a metterlo a disposizione di Conte in tempi brevissimi, questione di ore, già prima della partita di domenica con la Juventus. Sarà un colpo da una ventina di milioni o giù di lì. A dare il via alle danze del mercato a saldo zero, con formule da inquadrare tecnicamente dentro i limiti dell’operatività limitata, sono state però le cessioni: Lucca è partito ieri sera da Capodichino per Nottingham con un jet messo a disposizione dagli inglesi, e oggi diventerà a tutti gli effetti un giocatore del Forest; Lang, invece, è saltato su un altro aereo privato e dopo aver raggiunto Istanbul oggi comincerà la sua avventura con il Galatasaray. Il secondo e il terzo acquisto più ricchi dell’estate sono già andati via, il feeling tecnico con Conte non è mai scattato, il rendimento è stato sotto le aspettative ed evidentemente club e allenatore hanno ritenuto che non servisse neanche attendere la partita di domenica con la Juventus, da affrontare con tanti assenti e una panchina versione Sahara. Le formule: il Nottingham s’è assicurato Lucca in prestito oneroso da 2 milioni con il diritto di riscatto fissato a 35 milioni; anche il Gala ha preso Lang in prestito oneroso da 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 30. Il futuro è in bilico, Lorenzo e Noa potrebbero rientrare alla base o magari proseguire in Premier e in Turchia. Si vedrà.

Napoli, il guaio Neres e le valutazioni sul mercato

Ora il Napoli ha altre urgenze, tutte legate alla chiusura di una stagione che, al netto delle improvvise complicazioni dell’ultima fase di campionato e Champions, è ancora aperta su tutti i fronti. La priorità assoluta è coprire i vuoti creati dalle partenze, provando a trovare alternative gradite a Conte, così da aumentare gli sbocchi tecnico-tattici. Soluzioni abbattute anche dall’uscita di scena di Neres, dopo l’infortunio alla caviglia sinistra: «Da solo ha avuto un problema al tendine, sono cose inspiegabili, non è questione di campi o altro», ha detto Antonio a Copenaghen. Dopo le ultime valutazioni, il brasiliano rischia l’intervento chirurgico: sono ore decisive per capire il modo in cui procedere, se con terapia conservativa o intervenendo. Di conseguenza, i tempi di recupero dovrebbero essere lunghi. Si vedrà. A seguire, il Napoli comincerà a fare altre riflessioni legate proprio al mercato: in questa fase si valuta la lista degli esterni e tra questi spiccano i nomi di Ezzalzouli del Betis, Boga del Nizza, Sancho dell’Aston Villa e Maldini dell’Atalanta. Un elenco che cresce, che cambia di giorno in giorno e che potrebbe anche trasformarsi radicalmente negli obiettivi nel caso in cui Conte, senza Neres e Lang, dovesse decidere di cambiare nuovamente modulo. Riflessioni in corso. La certezza è Giovane. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Da non perdere

Neres a rischio operazioneLucca e Lang salutano il Napoli

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS