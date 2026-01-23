Il Napoli sbarca in Cina: nuova partnership con Dongfeng, sarà anche sponsor di manica

NAPOLI - Il Napoli sbarca in Cina. La società azzurra ha annunciato una nuova importante partnership internazionale: "SSC Napoli annuncia un nuovo accordo di partnership con Dongfeng Motor, che sarà Global Automotive Partner del Club fino al termine della stagione 2027/2028. Il brand comparirà inoltre sulla manica delle maglie gara in tutte le competizioni nazionali e internazionali del Club durante gli ultimi mesi della stagione in corso.

Dongfeng Motor Corporation è uno dei principali gruppi dell’industria automobilistica mondiale, con oltre 50 anni di storia e una presenza consolidata in più di 100 Paesi nel mondo. Con sede in Cina, opera nella ricerca e sviluppo, nella produzione e nella distribuzione di veicoli commerciali e passeggeri, unendo una solida esperienza industriale a un costante investimento in soluzioni di nuova generazione. Nel corso della sua evoluzione, Dongfeng ha costruito una riconoscibilità globale fondata sulla qualità dei propri prodotti e su una rete commerciale capillare diffusa in tutto il mondo. In Europa e nel mercato italiano Dongfeng Motor Company è presente con i marchi Dongfeng, MHero e Voyah. La partnership con Dongfeng si inserisce nel percorso di crescita internazionale di SSC Napoli, in particolare in un mercato strategico come quello orientale, nel quale il Club intende consolidare ulteriormente la propria identità globale.

Massimiliano Alesi, COO di Dongfeng Motor Italia: "Siamo orgogliosi di avviare questa partnership con SSC Napoli, una realtà che rappresenta passione, ambizione e spirito vincente. In un momento strategico di forte sviluppo per Dongfeng Motor in Italia, legarci a un club di eccellenza con una straordinaria base di tifosi significa condividere una visione orientata al futuro, all’innovazione e alla valorizzazione dei talenti”.

Tommaso Bianchini, Direttore Generale - Area Business di SSC Napoli: “Accogliere Dongfeng all’interno del nostro network di partner globali è motivo di grande orgoglio. La Cina rappresenta per il Club un mercato di forte interesse e questo accordo ci consentirà di rafforzare il legame con una fanbase sempre più ampia e appassionata. Dongfeng è un gruppo di riferimento nel settore automotive e questa partnership conferma l’attrattività internazionale del brand SSC Napoli e la solidità del percorso intrapreso dal Club”.