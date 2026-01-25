Lo sguardo di Conte dopo il 3-0 di Kostic è virale: e lo Stadium gli canta un coro che dice tutto

Una serata da dimenticare per il Napoli e per Antonio Conte, protagonista di un’immagine destinata a circolare a lungo sul web. Al 3-0 segnato da Filip Kostic all’Allianz Stadium , il tecnico azzurro è stato ripreso con lo sguardo rivolto verso il basso, catturato in un fermo immagine che ha subito fatto il giro dei social come simbolo della disfatta azzurra.

Lo sguardo di Conte e il coro dei tifosi della Juve

David, poi Yildiz, e infine il tris firmato da Kostic, che ha tagliato le gambe al Napoli e spento qualsiasi velleità di rimonta. È stata l’espressione di Conte dopo il terzo gol a diventare virale: occhi rivolti verso il basso, un mix di frustrazione, delusione e forse incredulità per una serata così storta. A rendere ancora più amara la trasferta è stato lo sfottò dei tifosi avversari: al termine del 3-0, l’Allianz Stadium ha intonato in coro “Antonio salta con noi”, una provocazione diretta che ha aggiunto ulteriore pepe alla serata.