Il Comune di Napoli approva il progetto Largo Maradona: come cambierà lo spazio ai Quartieri Spagnoli 

Napoli, approvato il progetto per la realizzazione di un'attrezzatura di quartiere ad uso pubblico nell'area scoperta nota come " Largo Maradona ", situata all'angolo tra via Emanuele De Deo e vico Concordia. Proprio lì dove campeggia il celebre murale dedicato al Pibe de Oro, meta di turisti e appassionati di calcio provenienti da tutto il mondo.

La Giunta comunale di Napoli, su proposta della Vicesindaca e Assessora all’Urbanistica Laura Lieto, ha infatti approvato il progetto per la realizzazione di un’attrezzatura di quartiere ad uso pubblico - si legge sul portale ufficiale del Comune di Napoli -. L'intervento interesserà l'area scoperta di circa 197 mq situata all'angolo tra via Emanuele De Deo e vico Concordia, nota appunto come ‘Largo Maradona’ per la presenza del celebre murale dedicato al campione argentino.

L’area sarà completamente riqualificata grazie a un’iniziativa privata assoggettata a uso pubblico. Il progetto prevede il superamento delle barriere architettoniche attraverso una nuova pavimentazione uniforme in pietra lavica e l'installazione di arredi urbani, tra cui panchine, fioriere, pergolati ombreggianti e chioschi amovibili. Saranno inoltre effettuati interventi di ripristino dei muri perimetrali e del cancello storico, oltre all'installazione di un nuovo impianto di illuminazione.

L'accordo nello specifico prevede: accesso libero e gratuito per tutti i cittadini per l'intera giornata; gestione e manutenzione (pulizia, custodia e utenze) a totale carico dei privati proponenti, senza alcun onere per l'Amministrazione Comunale; uso pubblico perpetuo, garantendo al quartiere un nuovo polmone sociale regolamentato in modo analogo ai parchi pubblici cittadini.

Il provvedimento ha ricevuto i pareri favorevoli della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio e di tutti i servizi tecnici comunali competenti. Una volta ultimati i lavori, la Municipalità 2 avrà il compito di vigilare sul rispetto degli obblighi della convenzione e di collaborare alla definizione delle attività sociali e culturali che potranno essere ospitate nello spazio.

Per il Sindaco Manfredi "con questa delibera restituiamo ordine a un luogo diventato iconico: la riqualificazione di Largo Maradona non è solo un atto urbanistico, ma un segnale di attenzione verso la vivibilità dei Quartieri Spagnoli. Trasformiamo un'area privata in uno spazio collettivo curato e sicuro, dove l’identità popolare di Napoli incontra una gestione moderna e rispettosa del decoro urbano".

La Vicesindaca e Assessora all’Urbanistica, Laura Lieto: "Questo intervento rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato. Attraverso lo strumento della convenzione, recuperiamo un vuoto urbano che per decenni è rimasto irrisolto, dotandolo di arredi, zone d’ombra e accessibilità totale. È un tassello fondamentale della nostra strategia per Napoli: rigenerare i micro-spazi del centro storico per migliorare la qualità della vita quotidiana dei residenti".

L'Assessora al Turismo, Teresa Armato: "Largo Maradona è ormai una tappa obbligatoria per migliaia di turisti da tutto il mondo. Era fondamentale intervenire per gestire i flussi in modo armonioso e offrire un’accoglienza all'altezza della fama internazionale di questo luogo. Con queste nuove attrezzature, la 'piazzetta' diventerà un biglietto da visita ancora più accogliente, capace di conciliare la devozione sportiva con il rispetto del territorio e delle sue tradizioni".